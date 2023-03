Nelle prossime puntate di Terra Amara nulla potrà fermare la sete di vendetta di Mujgan nei confronti di Zuleyha. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, la dottoressa svilupperà una ossessione nei confronti di Altun, soprattutto in seguito alla scoperta che Adnan è figlio di Yilmaz. Convinta che Zuleyha e suo marito abbiano una relazione extraconiugale, Mujgan li seguirà e le basterà vedere un abbraccio per andare fuori di testa. Avendo ripreso l'evento, la moglie di Yilmaz deciderà di mandare il nastro a Demir, che sulle prime sarà impossibilitato a vederlo.

La dottoressa sarà certa che la reazione di Yaman sarà nefasta per questo, quando ne avrà la possibilità, non mancherà di minacciare la sua "rivale".

Mujgan ossessionata da Zuleyha

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulle due antagoniste femminili della serie: Zuleyha e Mujgan. Seguendo la trama della soap turca Mujgan e Zuleyha daranno alla luce i rispettivi figli nello stesso giorno, ma se la figlia di Demir godrà di ottima salute non sarà lo stesso per Kerem Ali, il figlio di Yilmaz. Il bimbo necessiterà di cure ospedaliere essendo nato prematuro e ciò scatenerà l'ossessione di Mujgan nei confronti di Zuleyha, visto che prima del parto la donna conoscerà la vera paternità di Adnan.

Le paure di Mujgan sembreranno prendere corpo quando la donna, munita di cinepresa, seguirà Yilmaz e Zuleyha e li vedrà abbracciarsi, ma senza sapere che i due stavano solo ricordando il momento in cui Naci aveva tentato di abusare di Altun. Mujgan anonimamente manderà le riprese a Demir, scatenando l'ira e mettendo nei guai la sua rivale.

I piani di Mujgan però subiranno un brusco stop nel momento in cui Yaman non potrà subito vedere il nastro perché il proiettore è guasto.

La dottoressa minaccia Altun

Nel frattempo, dopo aver collaborato per fermare le indagini del pubblico ministero Julide riguardanti la morte di Ercument, Demir e Yilmaz si stringeranno la mano, dietro spinta di Fekeli e Hunkar, per cessare le guerriglie tra di loro e favorendo così la pace nelle rispettive famiglie.

Consapevole di tutto ciò, anche Zuleyha cercherà un chiarimento con Mujgan e vorrà parlare con la dottoressa per tranquillizzarla: lei non rappresenterà un pericolo per la sua famiglia avendo deciso di restare fedele a Demir.

Mujgan, però, non prenderà affatto bene la visita di Altun. Consapevole del fatto che ben presto Demir vedrà il nastro che lei stessa ha inviato, minaccerà Zuleyha di avere in serbo per lei una vendetta. Altun preoccupata riferirà tutto al marito, il quale la tranquillizzerà affermando che ormai la loro famiglia è ben solida. Cosa accadrà quando Yaman vedrà il video? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.