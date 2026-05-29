La trama della seconda puntata de L'erede in programma il 5 giugno sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Melek irromperà al matrimonio tra Serhat e Yildiz. La donna rimarrà senza parole quando scoprirà che il suo marito sta per sposare un'altra e per questo dichiarerà di essere la sua vera moglie.

Melek irrompe al matrimonio di Serhat e Yildiz

Akif porrà fine alla vita del padre sotto gli occhi di Hatcik. Intanto Serhat e Yildiz si sposeranno con rito religioso per far cessare le faide tra le due famiglie. Durante la festa, Melek farà il suo arrivo insieme ai suoi genitori per fare una visita a Serhat.

In questa circostanza, la donna rimarrà senza parole alla scoperta che suo marito si sta sposando con un'altra. Melek deciderà di rivelare a tutti di essere la moglie di Serhat. La tensione raggiungerà il culmine quando Asir punterà un'arma da fuoco contro Serhat mentre Yildiz farà la stessa cosa con Melek.

Nergis crede che Sevde sia la madre di Melek

Le anticipazioni de L'erede rivelano che Yildiz capirà che non riuscirà a conquistare Serhat mentre le tensioni tra gli Yelduran ed i Kordagli non accenneranno a fermarsi. A molti non piacerà che Yildiz, la figlia di un capo, debba essere relegata al ruolo esclusivo di moglie. La protagonista, a questo punto, cercherà d'imporsi come sposa ufficiale di Serhat, generando nuove tensioni.

Sultan appoggerà la donna, considerarla come sua vera nuora.

Nel frattempo, Yusuf rapirà Hatcik portandola in un luogo lontano mentre Nergis parlerà con Sultan, informandola di credere che la bambina che era stata lasciata davanti al suo ambulatorio alcuni anni prima sia la sorella di Serhat. La donna rassicurerà la dottoressa, dicendole che Serhat e Melek non sono legati da un legame di parentela. Uscendo dalla tenuta, Nergis verrà assalita da Sevde, tanto da iniziare a credere che sia la vera madre di Melek.

Serhat ha fatto ritorno a Urfa per occuparsi del padre

Nel frattempo, nella prima puntata de L'erede andata in onda il 29 maggio sui teleschermi di Canale 5, il pubblico ha fatto la conoscenza di due famiglie numerose e consolidate di Urfa: gli Yelduran ed i Kordagli protagonisti da tempo di una lunga faida.

I capi di entrambe le famiglie hanno deciso di far sposare i rispettivi eredi per far cessare le tensioni tra di loro. Serhat, un rinomato chirurgo, non è apparso intenzionato a sposare Yildiz per diventare l'erede della sua famiglia. L'uomo è infatti legato a Melek ed ha intenzione di trasferirsi all'estero con lei. Proprio quest'ultima è stata ricoverata in ospedale a causa di un incidente prima della partenza per la Germania. Serhat, invece, è stato costretto a tornare a casa per occuparsi della salute del padre.