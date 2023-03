Gli abitanti di Villa Yaman vivranno attimi di terrore durante le prossime puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5. Come rivelano le anticipazioni della serie provenienti dalla Turchia, i piccoli di casa, Adnan e Uzum spariranno nel nulla sfuggendo al controllo degli adulti. A questo punto Hunkar e Saniye cominceranno a sospettare che i bimbi siano stati rapiti, ma fortunatamente la vicenda avrà un epilogo positivo.

Adnan e Uzum scompaiono nel nulla

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi stavolta sui protagonisti più piccoli della serie.

Seguendo la trama dell'amata soap turca, nella tenuta degli Yaman si vivranno momenti di alta tensione. Dopo aver visto il nastro inviato che gli ha inviato la dottoressa Mujgan, Demir fraintenderà l'abbraccio della moglie e di Yilmaz e darà in escandescenze. Per questa ragione porterà Altun in un luogo isolato per estorcerle una confessione di adulterio, che in realtà la giovane non ha commesso. La rabbia di Demir sarà così forte che in casa sia Hunkar che i domestici saranno preoccupati per la vita di Zuleyha.

In questo frangente le domestiche deputate al controllo del piccolo Adnan andranno nel pallone e non si occuperanno come di dovere del piccolino. Per questa ragione il bimbo comincerà a giocare con Uzum, la bambina orfana accolta in casa da Saniye e Gaffur.

Quando in casa tutti si renderanno conto che i piccoli sono scomparsi si scatenerà il panico, soprattutto perché si farà strada l'ipotesi di un rapimento.

I bimbi sono stati rapiti?

Visto che qualcuno sosterrà di aver visto Uzum e Adnan salire sull'auto con due sconosciuti, Hunkar e Saniye cominceranno a sospettare che i bimbi siano stati rapiti a scopo estorsivo da uomini d'affari molto loschi, che da un po' si trovano ad Adana con lo scopo di acquistare dei terreni.

Mentre Saniye sarà triste al pensiero di non essere stata capace di proteggere l'orfanella che ormai considera a tutti gli effetti sua figlia, Hunkar deciderà di restare in casa con la speranza che i presunti rapitori possano mettersi in contatto con lei per chiedere il riscatto.

In realtà le ricerche non daranno alcun frutto e Hunkar non riceverà alcuna chiamata.

Fortunatamente il mattino seguente la scomparsa i bambini faranno ritorno alla villa, accompagnati da due lavoranti. È stata Uzum a portare con sé Adnan presso la tomba della madre e poi al villaggio dove abitava in precedenza. Il ritorno a casa di Uzum e Adnan porterà molta gioia, ma ben presto un nuovo evento scatenerà la paura. Per scoprire di cosa si tratta non resta che attendere le prossime puntate di Terra amara.