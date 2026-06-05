Secondo le anticipazioni turche della soap opera Forbidden Fruit, riguardanti le puntate in onda su Canale 5, il matrimonio tra Halit e Yildiz sarà una brutta batosta per Kerim, che farà di tutto per far ragionare la ragazza, arrivando a dichiararle tutto il suo amore.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Kerim infuriato si vendica con Sahika

Kerim farà fatica ad accettare il matrimonio tra Yildiz e Halit. Pensava che sarebbe riuscito a costruire un futuro insieme a lei, invece le cose andranno male e la colpa sarà da affibbiare a terzi: a Sahika. Perché la donna vorrà porre fine a questo legame, così farà credere a Yildiz che Kerim abbia una relazione con lei.

Invece di sincerarsi della cosa, Yildiz deciderà di porre fine al flirt con Kerim. Cosa che lo farà infuriare, al punto che lui deciderà di vendicarsi facendosi vedere insieme a Sahika.

Gelosia al ristorante e scontro tra Kerim e Yildiz

Kerim e Sahika andranno a cena nello stesso ristorante in cui saranno presenti anche Yildiz e Halit. L'atmosfera diventerà rovente e Yildiz andrà nel panico, fino a rifugiarsi un attimo nella toilette. Kerim la seguirà e l'attenderà fuori. Avrà voglia di parlarle, ma soprattutto di capire come stia reagendo Yildiz alla sua vicinanza con Sahika.

Quando Yildiz uscirà dalla toilette e se lo troverà davanti, mostrerà la sua solita ironia: "Prima che io me ne vada, voglio dirti una cosa: tu e la tua fidanzata state davvero bene insieme, vi auguro tanta felicità".

"Auguri che arrivano proprio da parte di una donna che sta per sposarsi", risponderà Kerim in maniera tagliente.

Kerim fa una confessione a Yildiz

"E per fortuna che sto per sposarmi. Se mi fossi fidata di te e avessi ferito un uomo come Halit, me ne sarei pentita. Adesso capisco ancora meglio di aver preso la decisione giusta", dirà Yildiz senza mostrare nessun segno di pentimento. "Se sei così convinta della tua scelta, allora perché sei qui a rispondermi a tono?", replicherà Kerim, e Yildiz sarà colpita e affondata.

Nonostante la frecciatina, la ragazza non si perderà d'animo: "Per spiegarti che non puoi sempre ottenere tutto quello che vuoi". Ma la risposta di Kerim la lascerà senza parole: "Tu non sei 'tutto quello che voglio'.

Sei l'unica cosa che voglio". Yildiz resterà interdetta, ma il vero colpo di scena deve ancora arrivare: in quel preciso momento, infatti, sbucherà Halit, che assisterà alla scena visibilmente dubbioso. Questa dichiarazione arrecherà dei problemi alla ragazza nelle prossime puntate della soap opera?