Secondo le anticipazioni turche di Forbidden Fruit, riguardanti le puntate in onda su Canale 5, Yildiz tornerà ben presto a vivere insieme a Halit. Lo farà per esigenza e con un filo di rabbia per come le cose le sono andate male, stupendo anche il pubblico della serie, visto che tornerà tra le braccia di un uomo che non è stato per niente magnanimo nei confronti di lei. Ma la ragazza sarà convinta di aver fatto la scelta giusta.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Kerim 'tradisce' Yildiz, lei risposa Halit

Yildiz penserà di essere riuscita a costruirsi una nuova vita dopo il divorzio da Halit.

Crederà di aver pure trovato un nuovo amore con Kerim. Ma entrambi i progetti purtroppo falliranno. Verrà licenziata dall'azienda che produce la sua purea di mele perché, senza rispettare gli accordi, inizierà a venderla privatamente su internet.

E per quanto riguarda Kerim, scoprirà che ha un'amante e il suo nome è Sahika. In realtà sarà solo un piano di quest'ultima – che riuscirà alla perfezione – per rovinarla e che porterà Yildiz ad accettare di sposare per la seconda volta Halit. Questo accordo prevede l'immediato trasferimento di Yildiz e Halit Can nella nuova residenza sulle rive del Bosforo che Halit ha appena acquistato per l'intera famiglia.

Il gelido ritorno di Yildiz nella nuova villa

L'accoglienza nella nuova dimora non sarà delle migliori, almeno secondo le aspettative di Yildiz. Si sarebbe aspettata perlomeno una festa d'inizio convivenza, mentre ad accoglierla all'ingresso ci sarà solamente la fidata Aysel. Yildiz arriverà alla villa senza la madre, che nel frattempo è andata per un breve periodo a Bursa. Rientrerà a Istanbul giusto in tempo per il matrimonio di Lila.

Yildiz non riuscirà a nascondere il suo rammarico per la scarsa accoglienza nemmeno con Zehra, quando la incrocerà nel salone: "Mi immaginavo con una corona sulla testa, quella comprata da vostro padre, uno scettro in mano e Halit Can accanto a me. Pensavo di entrare così, ma non c'era l'atmosfera giusta".

Zehra cambia vita e Yildiz la ironizza

Intanto, Yildiz dovrà fare i conti con la nuova Zehra, a cui non piacciono più i suoi amici "figli di papà" e predilige acquistare i suoi vestiti nei mercatini dell'usato: "Adesso sono una persona produttiva, non una consumatrice. Non voglio più frequentarli".

Yildiz non perderà la sua solita ironia e parlerà con Lila di Zehra: "Secondo te potrebbe avere una di quelle malattie per cui una persona ha più personalità?". Ma Lila conosce bene la sorella: "La settimana prossima sarà un'altra persona, vedrai".

Questo segnerà l'inizio della nuova vita di Yildiz con Halit che, come sempre, le riserverà tante sorprese proprio nei giorni precedenti al sì nelle prossime puntate della soap opera.