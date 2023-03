Le puntate di Terra Amara che verranno trasmesse a breve su Canale 5 vedranno delinearsi sempre di più il personaggio di Hatip come quello di un essere fondamentalmente cattivo e senza scrupoli.

Come rivelano le anticipazioni della serie provenienti dalla Turchia, dopo aver trovato il modo di sfuggire alle ricerche della polizia assoldando un uomo che si prendesse la responsabilità dell'omicidio di Cengaver in realtà commesso da lui, il Tellidere si ritroverà a dover fare i conti con la furbizia di Yilmaz. Quest'ultimo indagherà sulla morte dell'amico Cengaver arrivando infatti alla conclusione che l'uomo che si trova in carcere non ha nulla a che fare con l'omicidio: scoperto l'inganno Hatip non avrà altra scelta che far ammazzare il suo prestanome nei bagni del carcere.

Il piano perfido di Hatip

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi come accennato sulla figura del perfido Hatip Tellidere. Seguendo la storyline della seguitissima soap turca, Rasit verrà coinvolto in una rissa in un locale e la polizia si metterà subito sulle sue tracce. Visto che sarà consapevole del fatto che le impronte digitali di Raşit sono presenti sulla pistola con la quale lui stesso ha ucciso Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), Hatip dovrà escogitare un diversivo per evitare che le indagini lo indichino come un possibile colpevole. Come fare?

Hatip assolda allora un ex dipendente di Cengaver che versa in gravi difficoltà economiche affinché si prenda la colpa dell'omicidio dietro lauto compenso.

Tutto perfetto, se non fosse che Yilmaz non crede per nulla alla versione dell'ex dipendente di Cengaver che affermerà di aver ucciso il suo capo perché questi non gli stava corrispondendo da un po' lo stipendio.

Tellidere ordina un omicidio in carcere

Recatosi in carcere, Yilmaz promette al reo confesso il triplo della somma che gli è stata offerta per mentire a patto però di raccontare tutta la verità.

L'uomo alza così la posta in gioco con Hatip chiedendogli il quadruplo del denaro visto che dovrà trascorrere la sua vita in carcere e che fuori invece i suoi cari hanno bisogno di risorse. Tellidere, a questo punto, decide però di eliminare il problema alla radice ordinando ad un altro detenuto di compiere un omicidio tra le mura del carcere.

Un galeotto viene così pagato da Tellidere per uccidere nei bagni del carcere l'ex dipendente di Cengaver.

Hatip non viene sospettato di nulla cavandosela ancora una volta, ecco che Yilmaz torna a sospettare che dietro tutta la storia ci sia la mano di Demir che la giustizia ha però scagionato.