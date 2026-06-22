Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 29 giugno al 3 luglio svelano che Brooke e Taylor avranno modo di chiarirsi e la Logan, notando i toni calmi della psichiatra, le proporrà di riallacciare la loro amicizia e lei accetterà.

Steffy vede Hope come una minaccia

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio prendono il via dall'accoglienza che Eric e Ridge riserveranno a Taylor, che seppure felice per essere ospitata alla villa dei Forrester continuerà a nutrire qualche preoccupazione per Steffy, temendo che Hope possa rappresentare un pericolo per il suo matrimonio con Finn.

Intanto, Liam e Steffy discuteranno ancora del bacio tra Hope e Finn e mentre la Forrester sottolineerà che si tratta di un modus operandi delle donne Logan, per Liam risulterà impossibile vedere Hope come una minaccia. Per perorare la causa della figlia, nel frattempo, Brooke avrà un incontro con Finn e gli chiederà di dimenticare tutto l'accaduto.

Taylor sceglie di restare a Los Angeles

Parlando con Taylor, Ridge scoprirà che la psichiatra si trovava a Monte Carlo proprio quando lui era lì con Brooke per il summit sulla moda. Lo stilista si dirà rammaricato di non essere stato contattato ma lei addurrà la sua scelta alla volontà di non intromettersi nella sua fuga romantica con Brooke. Nonostante ciò, Ridge la spingerà a restare a Los Angeles, certo che Brooke non sarebbe contraria.

A questo punto, Taylor si chiarirà con Brooke affermando che la sua scelta di restare a Los Angeles non è legata alla volontà di riconquistare Ridge ma solo alla necessità di stare accanto alla figlia. Logan così, notando i toni calmi, le proporrà di riallacciare la loro amicizia e lei accetterà, seppure parlando ancora del bacio dato da Hope a Finn.

Steffy e Ridge si ritroveranno a parlare dei risvolti positivi del ritorno in città d Taylor: la donna si dirà felice di poter contare sulla presenza della madre. Poi Steffy ricorderà con angoscia il rapimento subito da parte di Luna.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Katie si è scusata con Poppy per averla accusata ingiustamente dell'omicidio di Tom e Hollis e poi ha comunicato a Bill di aver giudicato la donna in maniera troppo frettolosa. Tra Hope e Steffy la tensione è salita ancora ma a sorpresa la Forrester ha deciso di dare alla linea Hope for the future, ancora in grosse difficoltà, un'altra possibilità.