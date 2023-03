Le prossime puntate di Terra Amara porteranno nuovamente al centro dell'attenzione l'omicidio di Cengaver. Se da un lato sarà ormai certo che Demir non ha commesso il delitto, dall'altro Hatip farà il modo che le sue colpe ricadano su un uomo in realtà estraneo ai fatti. Infatti, come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Tellidere assolderà un uomo in gravi difficoltà economiche affinché confessi di essere stato lui ad uccidere Cengaver. Yilmaz, però, non crederà alle parole dell'uomo e cercherà di indagare in maniera autonoma per arrivare alla verità.

Il piano di Tellidere per sfuggire alla giustizia

Proseguono le anticipazioni di Terra amara che si concentreranno sulla volontà di Yilmaz di dare un volto all'assassino di Cengaver. Seguendo la storyline della seguitissima soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Rasit verrà ricercato dalla polizia per fornire la sua versione dei fatti circa una rissa scoppiata in un noto locale di Adana. Hatip inizierà a temere per la sua libertà, infatti pochi mesi prima era stato proprio Rasit ad occuparsi dell'arma del delitto con lui Tellidere aveva posto fine alla vita di Cengaver lasciando le sue impronte digitali.

Temendo che la polizia possa collegare le impronte di Rasit con la sua colpevolezza, Hatip dapprima farà nascondere il suo tuttofare nella tenuta ma poi deciderà di mettere a punto un piano per poter chiudere definitivamente la questione a suo vantaggio.

Tellidere contatterà un ex dipendente di Cengaver e, essendo a conoscenza dei suoi gravi problemi economici, gli offrirà una grossa cifra per addossarsi la colpa dell'omicidio. L'uomo con l'acqua alla gola cederà a questa richiesta.

Yilmaz fa visita al presunto assassino di Cengaver

Rasit si presenterà alla polizia e non appena gli verrà fatto presente che le sue impronte sono presenti sull'arma del delitto usata per eliminare Cengaver, il tuttofare farà immediatamente il nome dell'ex dipendente di Cengaver.

Questi, d'accordo con Hatip, affermerà di aver commesso l'omicidio perché il suo ex capo non lo pagava da diversi mesi. La versione dei fatti convincerà Julide che arresterà l'uomo. Yilmaz però non sarà per nulla convinto così chiederà al Pubblico Ministero di non chiudere il caso ma non verrà ascoltato.

In maniera autonoma, Yilmaz inizierà ad indagare visto che, conoscendo Cengaver, sarà certo che mai il suo amico avrebbe negato lo stipendio ad un suo dipendente.

Con questi presupposti, Akkaya farà visita al reo confesso e gli offrirà il triplo della cifra per cui è stato pagato per mentire, convinto che dietro di lui ci sia qualcun altro. L'ex dipendente, così, alzerà la posta in gioco con Cengaver chiedendo il quadruplo della cifra promessa per mantenere il segreto. Cosa farà adesso Tellidere? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.