Le puntate di U&D che stanno andando in onda in questi giorni su Canale 5, sono le ultime alle quali il cast ha partecipato: le prossime registrazioni, infatti, sono fissate per sabato 25 e domenica 26 marzo. Tra circa 48 ore, dunque, i fan scopriranno cosa ne sarà del trono di Lavinia: lo scorso weekend, infatti, Corvino non si è presentato in studio e ha lasciato la tronista da sola con Campoli. Qualora Alessio "il biondo" non dovesse tornare, gli spettatori sono certi che la ragazza lascerà il programma rinunciando alla scelta.

Aggiornamenti sui giovani di U&D

Le anticipazioni delle puntate di U&D che saranno trasmesse in tv il 23 e il 24 marzo, fanno sapere che il percorso di Lavinia è sempre più in bilico. Dopo aver accusato Corvino non di essere sincero con lei (dando adito alle segnalazioni che continuano ad arrivare sul suo conto), la tronista ha assistito inerme al ritiro del giovane dal programma.

Domenica scorsa, infatti, Alessio "il biondo" non ha partecipato alle riprese e Maria De Filippi ha confermato ai presenti che non aveva alcuna intenzione di tornare per portare a termine la conoscenza con la bella Mauro.

Quest'ultima ha fatto la forte davanti a tutti dicendo che dovrà essere il corteggiatore a fare qualcosa se vorrà recuperare il loro rapporto, ma mentre il resto del cast ballava è stata riprese dalle telecamere in lacrime.

Un solo spasimante per la protagonista di U&D

Se Lavinia dovesse mantenere il punto e Corvino non dovesse partecipare alla registrazione di U&D del 25 marzo, questo trono potrebbe finire. Il regolamento del dating-show, infatti, prevede che la persona seduta sulla poltrona rossa frequenti almeno due corteggiatori fino ad arrivare alla scelta: visto che Mauro è rimasta con un solo spasimante, a breve dovrà prendere una decisione.

Il bivio davanti al quale potrebbe essere presto messa la protagonista del Trono Classico, è il seguente: scegliere Campoli e iniziare una relazione con lui lontano dalle telecamere, oppure lasciare la trasmissione da sola come hanno fatto i "colleghi" Federica Aversano e Federico Dainese nei mesi scorsi.

Il ritorno di Alessio "il biondo", invece, potrebbe rimettere le cose a posto e permetterebbe alla romana di schiarirsi tutti i dubbi che ha in vista della scelta che dovrà fare prima del finale di stagione.

Le teorie del pubblico di U&D

Sul finire della puntata di U&D che è andata in onda il 22 marzo, Campoli ha chiesto a Lavinia cosa intendeva fare dopo aver saputo che il "rivale" non era in studio.

"Vediamo", si è limitata a rispondere la tronista senza scendere nei dettagli delle mosse che farà nelle prossime registrazioni per capire se la sua scelta è ancora possibile oppure se è meglio rinunciare.

La conduttrice del dating-show ha sostenuto la romana nella sua decisione di non rincorrere Alessio "il biondo", e l'ha fatto con parole forti: "Se non vuoi andare, non farlo. Credo che lui stia mettendo sé stesso davanti a te".

Probabilmente sono stati anche questo commenti della padrona di casa a mandare in crisi la bella Mauro e a farla scoppiare in lacrime mentre tutti gli altri componenti del parterre ballavano a centro studio.

Lavinia sta cercando l'amore in tv dallo scorso settembre: esattamente come Federico Nicotera (che ha scelto Carola all'inizio di marzo), dunque, la giovane è alla ricerca dell'anima gemella da tantissimo tempo e i fan non vedono l'ora di sapere come si concluderà il suo percorso.

A differenza del "collega", però, la ragazza potrebbe non avere il lieto fine: molto dipenderà da Corvino e da come reagirà alla presa di posizione della donna.