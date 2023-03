Sono riprese le registrazioni di Uomini e donne, l'ultima delle quali si è tenuta il 6 marzo. A rubare la scena è stata anche la dama Roberta Di Padua, la quale ha ricevuto un due di picche da Andrea, il corteggiatore della tronista Nicole. Da segnalare che non c'è stata ancora la scelta di Federico Nicotera.

Uomini e donne, anticipazioni: Federico rimanda ancora la scelta

Dopo il lutto per via della morte di Maurizio Costanzo, lunedì 6 marzo la conduttrice è tornata in studio per registrare le nuove puntate di Uomini e donne. Non sono mancati i colpi di scena: in primis non c'è stata la tanto attesa scelta di Federico Nicotera, il tronista non era nemmeno presente in studio.

Nessuna traccia neppure delle due corteggiatrici Carola e Alice: con ogni probabilità la scelta avverrà nella registrazione che si terrà martedì 7 marzo.

Roberta Di Padua protagonista delle nuove puntate di U&D

A catturare l'attenzione in questa registrazione di Uomini e donne è stata Roberta Di Padua. La dama si è ritrovata al centro dello studio, dove ha confessato di essere uscita con un cavaliere, ma con il quale non è scattato nulla. A sorpresa, però, si è fatto avanti il suo ex Riccardo Guarnieri, che è sembrato disposto a riprovarci con lei. Peccato che Roberta abbia rifiutato, rimanendo ferma nella sua posizione. Anche se durante la registrazione hanno fatto vedere un filmato dove i due si sono parlati e Riccardo pare che ci abbia pure provato con Roberta.

Per il cavaliere l'ennesimo due di picche, dopo quello ricevuto da Cristina Tenuta recentemente.

Uomini e donne: Roberta ci prova con Andrea ma viene rifiutata di nuovo

Nello studio di Uomini e donne subito dopo è arrivato un due di picche pure per Roberta. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, Maria De Filippi ha chiesto a Roberta con chi volesse ballare.

La dama ha fatto capire di voler ballare con Andrea Foriglio, il corteggiatore di Nicole e su cui aveva già messo gli occhi. Peccato che Andrea si sia rifiutato di ballare con Roberta. Da qui è nata una discussione tra la dama e Nicole, proprio su Andrea. Roberta sembrerebbe non voler mollare la presa, nonostante questo sia il secondo palo rifilatole da Andrea.

Nelle scorse settimane Andrea non aveva nemmeno accettato il numero di Roberta. Per scoprire ulteriori dettagli su quanto accaduto tra Roberta, Andrea e Nicole non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne.