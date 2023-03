Alice Barisciani, protagonista dell'ultima edizione di Uomini e donne, sarebbe stata assunta da Maria De Filippi nella sua popolarissima trasmissione del primo pomeriggio.

Nel corso delle precedenti puntate del talk show pomeridiano di Canale 5, Alice aveva confessato di aver perso il posto di lavoro e, a quel punto, la padrona di casa si era subito proposta di assumerla all'interno della sua casa di produzione.

Alice ha perso il lavoro dopo la partecipazione a Uomini e donne: la scelta di Maria

Nel dettaglio, Alice Barisciani è una delle protagoniste di questa edizione di Uomini e donne, dove si è messa in gioco come corteggiatrice di Federico Nicotera.

Un percorso decisamente molto lungo quello del tronista che, dallo scorso settembre, è in carica sul trono per cercare la sua anima gemella.

Ebbene, per le troppe assenza dovute alle registrazioni di questa stagione di Uomini e donne, Alice ha raccontato di aver perso il suo posto di lavoro.

Una rivelazione che è stata tirata fuori da Maria De Filippi la quale, in trasmissione, non si fece problemi nel far presente alla ragazza che da parte sua ci sarebbe stata massima disponibilità ad accoglierla nel team.

Maria De Filippi avrebbe assunto Alice a Uomini e donne

Secondo a quanto riportato sulle pagine del sito Anticipazioni Tv, alla fine Maria De Filippi avrebbe realmente assunto Alice Barisciani.

"L'ex corteggiatrice lavorerà dietro le quinte", fanno sapere aggiungendo che probabilmente Alice verrà assunta come impiegata.

Del resto non è la prima volta che, ex protagonisti del trono classico, vengono poi assunti dalla conduttrice nel dietro le quinte dello show di Canale 5.

In passato, ad esempio, era toccato all'ex tronista Teresa Cilia che per un periodo di tempo ha lavorato in redazione.

Stessa sorte anche per Fabio Ferrara, la scelta di Ludovica Valli a Uomini e donne, successivamente assunto da Maria De Filippi nella sua squadra di lavoro.

Arriva l'attesa scelta finale di Federico a Uomini e donne: ecco quando va in onda su Canale 5

In attesa di scoprire se Alice confermerà o meno questa indiscrezione legate alla sua assunzione nel dietro le quinte dello show di Maria De Filippi, nel corso delle prossime puntate di questa settimana ci sarà spazio per la messa in onda delle puntate dedicate alla scelta finale di Federico.

Tra il 15 e il 17 marzo, infatti, è in programma la fatidica e ormai attesissima registrazione del talk show dove ci sarà spazio anche per l'addio del tronista, il quale Federico deciderà di scegliere e uscire dal programma assieme a Carola, la corteggiatrice che ha saputo far breccia nel suo cuore.