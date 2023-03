Che fine hanno fatto Isabella e Fabio dopo la scelta finale a Uomini e donne? A distanza di un po' di tempo dalla decisione di uscire insieme dal cast della trasmissione Mediaset e dal loro matrimonio, i due ex volti del trono over hanno fatto perdere le loro tracce sui social.

Da tempo Isabella non si mostra più su Instagram insieme a suo marito, al punto da allarmare i numerosi sostenitori che temono una possibile crisi in corso per la coppia nata tra il parterre del trono over.

Isabella e Fabio assenti sui social: i fan di Uomini e donne allarmati

Dopo essere convolati a nozze, Isabella e Fabio hanno rilasciato una intervista in cui hanno svelato di aver deciso di trasferirsi a Dubai, dove hanno acquistato casa.

In un primo momento i due hanno postato anche degli scatti insieme, raccontando ai fan social la loro nuova vita lontani dai riflettori della trasmissione di Maria De Filippi.

Tuttavia, dallo scorso gennaio, di Isabella e Fabio si sono perse le tracce sul fronte social: i due non sono più apparsi insieme come accadeva ai vecchi tempi e ovviamente i sostenitori hanno iniziato a temere che qualcosa non stesse più andando per il verso giusto.

'Non si vedono più insieme', i fan di Uomini e donne allarmati per Isabella e Fabio

A oggi il silenzio della coppia nata a Uomini e donne sembra allarmare i fan, i quali temono addirittura che tra i due possa essere finita e quindi che il loro matrimonio sia giunto già al capolinea.

"Isabella e Fabio non si vedono più insieme, davvero strano e qualcosa non torna", hanno scritto alcuni utenti sui social preoccupati per le sorti della coppia del trono over.

Ma qual è la verità dei fatti? A parlare in queste ore è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha smentito le voci di crisi tra Isabella e Fabio, anche se i due diretti interessati non si sono ancora pronunciati su quanto sta accadendo.

"Posso assicurarvi che tra loro va tutto bene, Fabio è in Italia mentre Isabella è rimasta a Dubai.

Nessuna rottura", ha scritto Pugnaloni sul suo profilo Instagram.

Gemma domina la scena a Uomini e donne

In attesa di scoprire se Fabio e Isabella decideranno di rompere questo silenzio social e fare chiarezza su quanto sta succedendo nella loro vita, a tenere banco nelle ultime puntate di Uomini e donne sono state le vicende di Gemma Galgani.

La dama torinese continua a essere al centro dell'attenzione, complice il rapporto con il cavaliere Silvio Venturato, col quale ha scelto di portare avanti una frequentazione anche fuori dallo studio di Uomini e donne. Riuscirà la nemica di Isabella a trovare il suo principe azzurro?