Cosa succede tra Giulia Stabile e Sangiovanni? Nei giorni scorsi, Deianira Marzano aveva parlato di una presunta crisi tra i due ex allievi di Amici di Maria. In seguito all'ennesimo pettegolezzo di Gossip sulla sua vita privata, la ballerina ha deciso di intervenire per mettere a tacere ogni rumor. La coppia è felicemente fidanzata anche se non si mostra spesso sui social.

Lo sfogo di Giulia Stabile

Tramite il suo account Instagram, Giulia Stabile ha deciso di intervenire per mettere a tacere le voci di una presunta con Sangiovanni. Tutto è partito dalla domanda di un fan: "È ancora fidanzata con Sangio?".

La ballerina ha replicato con tono piccato: "Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni". Successivamente ha chiesto a tutti di farsi una vita e di smetterla di mettere in giro pettegolezzi di gossip che non corrispondono alla realtà. Infine Giulia ha ammesso che tali voci destabilizzano la coppia.

In realtà, non è la prima volta che Giulia Stabile e Sangiovanni devono intervenire in prima persona per smentire dei pettegolezzi sul loro conto. In passato, la coppia aveva smentito le voci di crisi invitando tutti a stare più tranquilli. A differenza di moltissime coppie formate da giovanissimi, Giulia e Pietro Giovanni Damian (in arte Sangiovanni) non sono soliti a pubblicare foto o stories insieme.

Il precedente

Nei giorni scorsi, i fan di Giulia Stabile e Sangiovanni avevano notato un certo silenzio social da parte della coppia. Di conseguenza, in molti avevano ipotizzato un momento di crisi. Ad alimentare i dubbi dei fan, ci aveva pensato anche la blogger Deianira Marzano che aveva parlato di momento "no" per i due ex allievi di Amici di Maria.

A quanto pare la coppia non si mostra spesso sui social, perché preferisce mantenere il massimo riserbo. Inoltre nell'ultimo periodo potrebbero avere avuto problemi nel vedersi solo ed esclusivamente per motivi di lavoro: il cantante è sempre in giro per concerti, mentre lei lavora come ballerina professionista ad Amici ed è presente nel cast di Tu si que vales.

Giulia Stabile e Sangiovanni: come si sono conosciuti?

Per chi non lo sapesse, Giulia Stabile e Sangiovanni si sono conosciuti all'interno di Amici. Entrambi hanno partecipato alla stessa edizione: lei ha vinto il talent show, mentre lui si è piazzato sul secondo gradino del podio.

Dopo alcuni mesi vissuti in casetta insieme, i due hanno compreso che stava nascendo un sentimento forte. Terminata l'esperienza nella scuola più famosa d'Italia, Giulia Stabile e Sangiovanni non si sono mai lasciati: in poco tempo hanno conosciuto le rispettive famiglie. L'unico momento in cui la coppia è apparsa separata, è stato solo per motivi legati ai vari impegni di lavoro.