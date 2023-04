Il Paradiso delle Signore 7 si prepara al gran finale e le vicende del protagonisti della Milano degli anni Sessanta si avviano alla conclusione. Si partirà da Ferdinando che deciderà di chiedere la mano di Ludovica per allontanarla da Marcello. Nel frattempo, Salvatore inizierà a guardare con occhi diversi Elvira e Vittorio si preparerà ad affrontare la concorrenza con una nuova idea. A casa Colombo, l'aria sarà tutt'altro che serena, visto che Ezio scoprirà che Veronica era al corrente della sua storia con Gloria. Infine, Irene sarà decisa a scoprire cosa c'è davvero tra Alfredo e Clara.

Trame Il Paradiso delle signore 7: Ferdinando deciso a sposare Ludovica

Le trame de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 2 maggio spiegano che per Ferdinando non sarà facile accettare che tra Ludovica e Marcello c'è stato un bacio. Il ricco imprenditore non avrà nessuna intenzione di rischiare di perdere la sua fidanzata e per questo le chiederà di sposarlo subito. L'idea del matrimonio-lampo in assenza di Marcello potrebbe rivelarsi la soluzione ideale per Ferdinando che vorrebbe legare per sempre a sé la donna che ama e sbarazzarsi una volta per tutte di Marcello Barbieri. Per Salvatore, invece, qualcosa cambierà e inizierà a guardare Elvira con altri occhi. Potrebbe nascere una nuova coppia a fine stagione?

Spoiler puntata 2 maggio: Vittorio pensa ad una nuova linea di abbigliamento

Al Paradiso delle signore 7 non mancherà lo spazio dedicato a Irene Cipriani che, dopo aver perso Alfredo, non avrà intenzione di chiedergli scusa per avergli mentito. La venere bionda sarà troppo orgogliosa per ammettere i suoi sbagli, ma quando vedrà il suo fidanzato troppo vicino a Clara inizierà a temere che tra loro possa nascere qualcosa.

Per questo motivo, la signorina Cipriani escogiterà un piano che possa aiutarla a capire cosa c'è davvero tra Alfredo e Clara. Per Vittorio, invece, arriverà il momento di rimboccarsi le maniche e farsi venire una nuova idea in occasione dell'apertura della galleria. Conti penserà di lanciare una linea di moda maschile per contrastare la concorrenza.

Ezio deluso quando capirà che Veronica gli ha detto bugie per mesi

Le trame de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 2 maggio puntano i riflettori anche su casa Colombo. Ezio, infatti realizzerà che Veronica gli ha mentito per mesi. L'uomo capirà che la sua relazione con Gloria non era un segreto per la sua compagna e questo spiegherà anche la partenza improvvisa della signora Moreau. Colombo sarà certo che Gloria abbia lasciato Milano costretta in qualche modo da Veronica e questo cambierà radicalmente il suo modo di vedere la situazione.