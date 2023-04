Durante la puntata della seconda stagione di Terra Amara che andrà in onda venerdì 21 aprile su Canale5, Naciye incontrerà Sermin e l'attaccherà durante la festa per celebrare il trentacinquesimo anniversario dell'azienda Yaman. La moglie di Hatip confesserà a tutti i presenti di aver visto la cugina di Demir compiere un atto adultero con suo marito. Intanto, Yilmaz parlerà al suo padrino di un promettente investimento lavorativo che potrebbe mettere in ginocchio la famiglia di Hunkar. Successivamente, lo scandalo accaduto durante l'evento dell'azienda finirà su tutti i giornali in prima pagina e Demir penserà di escogitare un piano per fermare una volta per tutte sua cugina.

Nel frattempo, Saniye inizierà a sospettare che la sua signora nasconda qualcosa sul conto di sua cognata. Infine, la matrona di Cukurova rivelerà alla domestica la verità, così Sanye scoprirà che Gulten è stata violentata da Ercument.

Naciye accusa Sermin di adulterio pubblicamente in Terra amara

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Naciye incontrerà Sermin alla festa dell'azienda Yaman e l'accuserà pubblicamente di aver compiuto adulterio assieme a suo marito Hatip. Infatti, la moglie del signor Aga rivelerà a tutti i presenti della cerimonia quello che è accaduto quella notte dove ambedue gli amanti sono stati catturati in fragrante dai gendarmi locali. Nel frattempo, Yilmaz confiderà al suo padrino Fekeli di aver trovato un promettente investimento lavorativo che potrebbe mettere in ginocchio la famiglia Yaman.

Demir vuole fermare Sermin dopo lo scandalo alla festa

Successivamente, lo scandalo avvenuto per la famiglia Yaman e quello dato da Naciye contro Sermin durante la cerimonia di festeggiamento per il trentacinquesimo anniversario dell'azienda Adnan Yaman finirà in prima pagina su tutti i quotidiani. Per questo motivo, Demir penserà di fermare sua cugina una volta per tutte, prima che questa possa, ancora una volta, distruggere la reputazione della sua famiglia.

Hunkar confessa a Saniye il segreto di Gulten in Terra amara

Nella parte finale della puntata di Terra amara, la moglie di Gaffur inizierà a sospettare che la sua signora stia nascondendo qualcosa sul conto di sua cognata. Pertanto, Saniye deciderà di affrontare Hunkar e chiederle cosa sia successo alla giovane Taskin. Così, messa alle strette, la matrona di Cukurova confesserà alla sua domestica che Gulten è stata violentata da Ercument, suo nipote.

Inoltre, la mamma di Demir le racconterà anche di come Yilmaz, vista la scena, ha aggredito il giovane ragazzo uccidendolo. Saputo questo, Saniye deciderà di approvare la relazione tra Cetin e Gulten.