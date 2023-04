Momenti ad alta tensione si vivranno in occasione delle nuove puntate di Terra Amara che i fan avranno modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera ambientata in Turchia segnalano che le nozze di Sabahattin e Julide saranno rovinate da Demir e sua cugina Sermin Yamn.

Terra amara, anticipazioni: Sermin vuole rovinare le nozze di Sabahattin

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in televisione rivelano che ci saranno fiori d'arancio a Cukurova.

Tutto inizierà quando Sabahattin e Julide decideranno di diventare marito e moglie di notte al circolo degli imprenditori di Adana.

Il dottor Arcan penserà di nascondere il lieto evento per paura delle intromissioni di Sermin che qualche tempo prima aveva tentato di sospendere la pm dal suo lavoro con una falsa accusa di corruzione. Ma la nipote di Hunkar scoprirà la novità grazie a Fusun, tanto da andare letteralmente su tutte le furie. Una volta ubriaca, la donna si accingerà a rovinare il giorno più bello dell'ex marito e della nuova compagna.

Demir umilia Hunkar allo sposalizio del dottor Arcan

Nelle puntate turche di Terra amara, il piano di Sermin non andrà per il verso giusto. Demir infatti si presenterà alle nozze di Sabahattin in compagnia della cantante Sevda per fare un torto alla madre di Hunkar rea di averlo cacciato fuori di casa. Il ricco imprenditore prenderà la parola al termine dello sposalizio del dottor Arcan.

L'uomo annuncerà a tutti i presenti di Cukurova che dovranno trattare la nuova arrivata con il massimo rispetto visto che la considera come una seconda madre per via della sua passata storia con Adnan senior. Ma Hunkar non si lascerà intimidire dall'umiliazione subita sentenziando che Demir potrà considerare Sevda la prima madre visto che lei l'ha ripudiato.

Parole che accenderanno sempre di più l'ira dell'uomo che costringerà Sabahattin ad intervenire in difesa della signora Yaman. Il dottor Arcan a questo punto rimprovererà severamente Demir per essersi comportato male con colei che l'ha messo in modo per poi invitarlo ad andarsene.

Sermin rovescia della vernice rossa sull'abito da sposa di Julide

Sermin, nel frattempo, si avvicinerà ai novelli sposi una volta terminato il party nuziale. La nipote di Hunkar maledirà i due per poi accusare Sabahattin di aver abbandonato lei e sua figlia Betul. Non contenta, la donna estrarrà dalla borsa un barattolo di vernice rossa rovesciandolo nel vestito da sposa di Julide. Il dottor Arcan apparirà talmente disgustato dalla malefatta di Sermin da allontanarsi in tutta fretta dal party insieme alla neo-moglie. Un matrimonio che sarà sicuramente da dimenticare sebbene i novelli sposi dimostrino di non lasciarsi scoraggiare da quanto successo, ormai sicuri del loro grande sentimento.