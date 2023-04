Le trame della soap opera turca Terra Amara continuano a essere ricche di colpi di scena. Nei nuovi episodi in onda tra qualche settimana su Canale 5, sarà guerra aperta tra Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova). La protagonista assoluta dopo essere uscita dal coma giurerà vendetta contro la dottoressa, per aver attentato alla sua vita.

Spoiler turchi, Terra amara: Mujgan ferisce Zuleyha, Demir crede che sua moglie abbia tentato il suicidio

Le due rivali in amore Mujgan e Zuleyha continueranno a scontrarsi anche nelle prossime puntate.

Dagli spoiler turchi si evince che Altun finirà dietro le sbarre del carcere per aver ferito al petto il marito Demir (Murat Ünalmış), colpevole di averle impedito di riabbracciare i figli Adnan e Leyla cacciandola dalla tenuta. Fortunatamente la protagonista della telenovela riuscirà a tornare in libertà: Mujgan non appena saprà della scarcerazione della sua nemica Zuleyha sarà decisa a farla fuori.

A questo punto la dottoressa Hekimoğlu preparerà un piano per rimanere da sola con Altun: le due nemiche avranno l'ennesimo scontro quando saranno faccia a faccia. Mujgan sparerà contro Zuleyha ferendola gravemente al cuore. Quest’ultima a seguito del ricovero in ospedale uscirà dal coma e vorrà vendicarsi.

Nel contempo Demir continuerà a essere abbastanza sconvolto, poiché sarà convinto che Altun abbia tentato il suicidio: per questo motivo il ricco imprenditore chiederà delle spiegazioni alla consorte Zuleyha nell’istante in cui si risveglierà.

Altun minaccia la dottoressa Hekimoğlu dopo essersi risvegliata, Hunkar chiede scusa alla nuora

Non appena Yaman avrà i sensi di colpa per aver rischiato di perderla, Zuleyha farà capire di sapere ciò che le è successo: nello specifico la fanciulla ricorderà perfettamente lo scontro avuto con Mujgan nel bosco. Successivamente Zuleyha affronterà la dottoressa Hekimoğlu e le dirà di essere decisa a fargliela pagare: in poche parole Altun farà presente a Mujgan che non avrà alcuna pietà di lei.

La dottoressa Hekimoğlu fingerà di non capire la minaccia della rivale Altun quando le dirà di volerla distruggere, dato che le farà credere che in realtà abbia tentato di togliersi la vita da sola. Intanto Zuleyha mentre si troverà in ospedale riceverà anche la visita della suocera Hunkar (Vahide Perçin), che tra le lacrime la abbraccerà e le chiederà scusa per tutto il male che le ha provocato. La signora Yaman farà una sorpresa a Altun, dato che nella sua stanza entrerà Saniye (Selin Yeninci) insieme ai suoi figli Adnan e Leyla: alla scena assisterà anche Demir, il quale si lascerà andare a un pianto di commozione.