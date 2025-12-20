Nelle puntate della seconda stagione della soap turca Io sono Farah, la protagonista Farah (Demet Özdemir) deciderà di separarsi dal marito Tahir (Engin Akyürek) appena scoprirà che Behnam Azadi (Feyyaz Duman), il padre di suo figlio Kerim (Rastin Paknahad) in realtà non è affatto morto come lei credeva. Il pericoloso uomo appartenente a una famiglia iraniana molto potente, si farà infatti vivo.

Farah spia gli Akinci su ordine di Mehmet, Tahir scopre che il padre di Kerim è vivo

Prossimamente, Ali Galip (Mustafa Avkıran) farà uccidere il donatore di midollo osseo arrivato dalla Spagna per il piccolo Kerim, il quale non potrà sottoporsi al trapianto in grado di salvargli la vita.

Dopo aver scoperto del coinvolgimento del boss Ali Galip con la faccenda, Farah accetterà di spiare gli Akinci su ordine del commissario Mehmet (Fırat Tanış), per impedire al marito Tahir di commettere qualche follia.

A quel punto, Farah sarà decisa a nascondere una cimice nell’ufficio di Ali Galip, invece Tahir all’insaputa della moglie chiederà a un detective di scoprire se in Iran vive qualche parente del piccolo Kerim per trovare un donatore. Ben presto, Tahir verrà a conoscenza che Behnam Azadi, il padre del bambino è vivo, ma quando interrogherà Farah, lei gli ribadirà che è morto per mano sua in passato.

Behnam muore per mano della prima moglie Merjan

Sempre dalle anticipazioni turche, si evince che si assisterà all’arrivo di Behnam in Turchia, proprio quando Farah sarà finalmente felice con Tahir e il figlio Kerim.

L’uomo che in passato aveva cercato di uccidere Farah, vorrà ricongiungersi con la sua famiglia. A quel punto, la giovane si vedrà costretta ad allontanarsi dal marito Tahir e per proteggerlo gli chiederà il divorzio. Tuttavia, quest’ultimo capirà subito che sua moglie vuole mettere fine al loro matrimonio poiché è spaventata da qualcosa.

Intanto, Behnam farà i conti con la prima moglie Merjan Azadi (Sera Kutlubey), decisa a vendicarsi di lui, stanca delle sue continue violenze. Quest’ultima premerà il grilletto della pistola di Behnam dopo essersene impossessata. A seguito dell’omicidio del padre di suo figlio, Farah tornerà a respirare al fianco di Tahir e non avrà più nulla da temere.

Riepilogo: Farah ha confessato a Tahir di aver ucciso il padre di suo figlio

Di recente, Farah ha spiegato a Tahir il motivo che l’ha costretta a rifugiarsi in Turchia insieme al figlio Kerim nato con una grave malattia immunitaria. In particolare, la ragazza ha rivelato di essere fuggita dall’Iran senza documenti validi sei anni fa, dopo aver ucciso Behnram, il padre biologico di Kerim che ha descritto come un uomo crudele.