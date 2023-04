Armando Incarnato continua ad essere al centro delle polemiche a Uomini e donne. In questi ultimi giorni, il cavaliere del talk show di Maria De Filippi, ha dovuto fare i conti con la durissima presa di posizione di Aurora, la quale lo ha accusato di ingannare la redazione.

Accuse che Armando ha rigettato al mittente anche se, a rendere tutto più complicato, sono state le nuove rivelazioni social fatte da Pamela Barretta, ex dama del trono over che ha smacherato Armando raccontando. tra le altre cose, il desiderio del cavaliere di partecipare a un reality.

Armando al centro delle polemiche: caos in studio a Uomini e donne

Nel dettaglio, Armando è stato accusato di aver ingannato la redazione in questi anni, dato che avrebbe alle spalle un manager che si occuperebbe delle sue prestazioni lavorative fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

Nel momento in cui Aurora ha messo in dubbio la fedeltà e la lealtà di Armando nei confronti della redazione, ecco che il cavaliere è andato su tutte le furie, ribadendo a chiare lettere che non avrebbe mai mancato di rispetto alla padrona di casa del talk show di Canale 5.

Eppure, in queste ore, a rincarare la dose nei confronti di Armando ci ha pensato anche Pamela Barretta, storica ex protagonista del trono over, che in passato ebbe modo di conoscere bene il cavaliere.

'Ha sempre parlato male della redazione', Armando messo nei guai da Pamela

Pamela si è lasciata andare ad un duro sfogo social, sostenendo che Armando avrebbe più volte parlato male della redazione del talk show e aggiungendo che tutte le sue mosse in studio, sarebbero state programmate e scritte a tavolino.

"Con me ha sempre parlato male della redazione", ha sentenziato Pamela nel suo sfogo pubblicato sui social aggiungendo poi di credere alla versione dei fatti raccontata anche da Veronica Ursida, la quale ha svelato che in passato Armando le avrebbe confessato che il suo addio a Uomini e donne sarebbe arrivato solo per un reality show.

'Tutto programmato e studiato', il retroscena su Armando a Uomini e donne

E poi ancora, Pamela ha svelato un altro retroscena legato al percorso di Armando a Uomini e donne, svelando che ai tempi in cui il cavaliere si mostrava in trasmissione sempre con un look differente, lo faceva solo per far sì che si parlasse di lui e finire su pagine social e siti di gossip.

"Io faccio quei capelli strani per far parlare di me", avrebbe confessato Armando all'ex dama del parterre over.

"Tutto programmato, tutto studiato a tavolino", ha svelato così Pamela che ha smascherato sui social il volto del trono over di Uomini e donne. Il cavaliere replicherà alle accuse della donna? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.