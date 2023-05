Da qualche giorno, sui social non si fa altro che parlare della rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Alex Belli in un commento su Twitter ha invitato tutti i fan della coppia a farsi una risata, poiché è l'unica cosa da fare quando si supporta una coppia mai esistita. Senza giri di parole l'attore ha lasciato intendere di non avere mai creduto negli "Oriele".

Il commento di Belli

Un utente ha postato su Twitter un video in cui si vede Oriana Marzoli ridere e scherzare con Giacomo Urtis e Alex Belli durante la festa di compleanno di Alfonso Signorini.

Chi ha postato il video ha dato un consiglio ironico all'influencer venezuelana: "Oriana fregatene e datti all'amore libero". Tra i vari like, è arrivato anche quello di Alex Belli. Successivamente il diretto interessato ha spiegato il motivo del suo like: "Bisogna farci una grande risata sopra. Che è l'unica soluzione di fandom che ahimè, ogni anno seguono storie di coppie mai esistite e improbabili".

Infine l'attore ha sostenuto che la coppia formata da Oriana e Daniele fosse una coppia di convenienza.

Perché bisogna farci una grande risata sopra… che è l’unica soluzione di fandom che aimè, ogni anno seguono storie di coppie mai esistite e improbabili, se non a uso e consumo dei social e per convenienza!! 😂😂 — ALEX BELLI (@AXBproduction) May 30, 2023

La reazione di alcuni utenti al pensiero di Alex Belli

Il commento di Alex Belli sulla rottura di Oriana e Daniele non è passato inosservato ai fan degli "Oriele".

Un utente ha criticato l'attore sostenendo che lui durante l'esperienza al Grande Fratello Vip 5 abbia fatto peggio: "Lui che è stato rilevante nella sua edizione solo grazie al suo rapporto con Soleil, perché da solo è come se non esistesse". Un altro utente ha insinuato che Alex Belli si sia esposto solo rottura di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro solo per avere visibilità.

Secondo un utente, Belli avrebbe avuto una caduta di stile anche perché mentre pubblicava il commento la compagna Delia Duran si trovava a un evento di Novella 2000 proprio con l'influencer venezuelana.

Oriana e Daniele: i motivi della rottura

Domenica 28 maggio Oriana Marzoli ha rimosso il follow su Instagram a Daniele Dal Moro.

Da quel momento la situazione fra i due è precipitata: entrambi gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7 si sono accusati di essersi mancati di rispetto.

Oriana ha sostenuto di non avere lasciato Daniele e di essere stata cacciata da casa sua. Al contrario, l'imprenditore ha precisato di essere sempre stato convinto che il litigio fosse risolvibile e non ha cacciato nessuno dalla sua casa. Dal Moro in una serie di stories su Instagram ha ribadito di nutrire un sentimento nei confronti di Oriana, ma quest'ultima sarebbe solo interessata al giudizio dei suoi fan. Inoltre ha accusato Marzoli di essere andata a casa di Antonino Spinalbese dopo la festa di compleanno di Alfonso Signorini. Accusa prontamente respinta dalla 31enne venezuelana: "Gioca da solo".