Cosa succede tra Maddalena Svevi e Mattia Zenzola? L'ex allieva di Amici 22 in un'intervista rilasciata a SuperGuidaTv ha rivelato di avere mandato un messaggio al ballerino per congratularsi della sua vittoria, ma non ha ricevuto risposta. Stando alla sua versione dei fatti, Maddalena in principio aveva deciso di non contattare l'ex compagno di scuola per via di una discussione avuta.

Le dichiarazioni di Maddalena

Intervistata da SuperGuidaTv, Maddalena ha rivelato un retroscena inedito sul rapporto con Mattia Zenzola: "Dopo la sua vittoria ho provato a mandargli un messaggio, mi sono complimentata con lui".

A quanto pare però il vincitore di Amici 22 avrebbe deciso di non rispondere: secondo l'ex allieva di Emanuel Lo, Mattia non avrebbe risposto a causa dei numerosi impegni di lavoro.

Maddalena ha aggiunto che dopo la sua eliminazione non ha rilasciato alcuna dichiarazione su Mattia, perché in quel momento stava vivendo un momento "no". Inoltre i due erano stati protagonisti di una discussione piuttosto accesa all'interno della casetta.

Oggi, Svevi si è detta felice per il successo ottenuto da Zenzola [VIDEO]: "Gli voglio un mondo di bene".

Mattia e Maddalena: il silenzio dopo la rottura

Mattia Zenzola e Maddalena Svevi si sono conosciuti ad Amici.

I due hanno intrapreso una relazione, ma poco dopo hanno deciso di prendere due strade differenti.

Durante una fase cruciale del serale, Svevi si era sfogata con Benedetta sostenendo che Zenzola fosse un "tamarro".

Nonostante la fine della frequentazione, i due si erano promessi di rimanere in ottimi rapporti. Stando alla versione della ballerina, al momento Mattia avrebbe deciso di non rispondere al suo messaggio. Dunque, il tentativo di riavvicinamento da parte di lei sarebbe naufragato.

Mattia Zenzola a Verissimo

Sabato 20 maggio, Mattia Zenzola è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Tra i tanti argomenti trattati, non c'è stata alcuna menzione nei confronti di Maddalena Svevi. Il ballerino si è emozionato nel rivedere il momento in cui è stato proclamato vincitore del talent show di Maria De Filippi: "Sembra strano, ma sto ancora metabolizzando tutto".

Inoltre ha dedicato parole di stima nei confronti di Benedetta, la ballerina con cui ha effettuato tutti i passi a due durante il serale: "Mi ha dato la possibilità di esprimermi al meglio". Zenzola ha speso parole d'affetto anche nei confronti del suo coach Raimondo Todaro: "Mi ha sempre portato per mano e mi ha spronato".

Nell'intervista Mattia ha parlato della sua famiglia, in particolare del rapporto speciale che ha con il suo papà: "L'abbraccio parlava da solo".