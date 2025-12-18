Cambio programmazione tv sulle reti Mediaset a partire dal prossimo lunedì 22 dicembre, giorno in cui comincerà la pausa natalizie per le trasmissioni che portano la firma di Maria De Filippi.

Uomini e donne e Amici 25 si fermeranno per due settimane, lasciando spazio alla messa in onda delle soap turche che troveranno spazio nel daytime pomeridiano.

Tra queste spicca Forbidden Fruit che andrà in onda con delle puntate decisamente più lunghe rispetto al solito così come per Io sono Farah, che conquisterà uno slot importante del palinsesto feriale di Canale 5.

Nuovo Cambio programmazione tv dal 22 dicembre: Forbidden Fruit si allunga in daytime

Da lunedì 22 dicembre, Maria De Filippi si fermerà per due settimane con le sue trasmissioni: il talk show dei sentimenti e il talent show più seguito della tv generalista italiana andranno in pausa per la sosta natalizia, riprendendo poi la regolare messa in onda a partire dal 7 gennaio.

A trarne vantaggio saranno gli appassionati delle soap, che potranno contare sulla messa in onda di puntate extra-large in prima visione assoluta.

Forbidden Fruit, ad esempio, dal prossimo lunedì non durerà più 30 minuti così come accade tradizionalmente bensì arriverà a toccare la durata di un'ora.

Io sono Farah dura di più nel palinsesto feriale dal 22 dicembre

L'appuntamento con la serie turca che appassiona ogni giorno una media di circa 2,2 milioni di spettatori con ben il 20% di share, andrà in onda dalle 14:15 alle 15:15 circa, ricoprendo così anche un po' lo slot di Uomini e donne.

A seguire, dalle 15:15 alle 16:20 circa, si farà affidamento sulla messa in onda di Io sono Farah in prima visione assoluta.

Alle 16:25 spazio a La forza di una donna che slitterà di circa 20 minuti rispetto al solito e si ritroverà così a sfidare l'appuntamento con Il Paradiso delle signore, mentre alle 16:45 è confermato il talk show Dentro la notizia.

La forza di una donna tornerà poi in onda come di consueto alle 18:10 per il secondo episodio della giornata, seguito alle 18:45 da Caduta Libera che trainerà il Tg5 delle 20.

Il pesante flop Auditel della soap Io sono Farah su Canale 5

Le nuove puntate di Io sono Farah, in queste settimane di programmazione, hanno registrato degli ascolti decisamente sotto le aspettative e ben distanti da quelli ottenuti dalla soap in piena estate.

Ad agosto, infatti, la serie con Demet Ozdemir aveva salutato il suo pubblico toccando il 27% di share e oltre 1,7 milioni di spettatori fissi al giorno.

In questi giorni, invece, l'appuntamento serale si è fermato sulla drastica soglia di 1,6 milioni a puntata, pari all'11% di share contro il 24% registrato da Rai 1 con The Voice Senior.