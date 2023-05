Cambio programmazione sulle reti Rai e Mediaset nel corso della giornata del 13 maggio 2023. Le novità del palinsesto riguarderanno la fascia serale di Canale 5 e quella pomeridiana di Rai 1.

Per entrambe le due reti ammiraglia ci saranno dei cambiamenti, come nel caso della variazione legata alla messa in onda del serale di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi giunto ormai alla finalissima di questa ventiduesima edizione.

Cancellata L'eredità: cambio programmazione Rai del 13 maggio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per la giornata del 13 maggio prevede la cancellazione del nuovo appuntamento con L'eredità.

Il quiz condotto da Flavio Insinna, eccezionalmente per questo sabato pomeriggio, non sarà regolarmente in onda nella fascia del preserale di Rai 1.

Al suo posto, infatti, è previsto uno speciale della trasmissione Porta a porta condotta da Bruno Vespa in collaborazione con il TG 1, dedicata alla guerra in Ucraina.

In studio con Vespa ci sarà il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, che avrà modo di confrontarsi in studio con direttori di quotidiani e telegiornali nazionali, per fare il punto della situazione dopo più di un anno dall'inizio del conflitto.

Affari tuoi non va in onda: cambio programmazione Rai 13 maggio

Di conseguenza, l'appuntamento con L'eredità non sarà in onda questo sabato pomeriggio: la trasmissione di Insinna salterà eccezionalmente un turno, ma riprenderà regolarmente da domenica 14 maggio, quando andrà in onda la nuova puntata nella fascia del preserale.

E poi ancora, nell'access prime time di Rai 1, salterà anche l'appuntamento con Affari tuoi, il game show condotto da Amadeus.

Questo sabato 13 maggio, in prima serata ci sarà la finalissima dell'Eurovision, in programma dalle 20:35 in poi su Rai 1, con la partecipazione di Marco Mengoni. Lo show coprirà anche lo slot orario dell'access prime time.

Salta l'appuntamento con Amici 22: cambio programmazione Mediaset 13 maggio

Cambio programmazione per questo 13 maggio anche su Canale 5, dove non è prevista la messa in onda della finale di Amici 2023.

Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, trasmesso sempre di sabato sera nel corso di queste settimane, si sposterà per la finalissima.

Infatti, la finale andrà in onda domenica 14 maggio, sempre nella fascia di prime time della rete ammiraglia Mediaset.

E, questa volta, saranno gli spettatori ad avere voce in capitolo, dato che il pubblico da casa potrà esprimere la propria preferenze attraverso il televoto.

La finale di Amici 22, infatti, andrà in onda in rigorosa diretta televisiva su Canale 5.