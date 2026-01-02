Cambio programmazione tv sulle reti Mediaset nel corso del mese di gennaio 2026. Le novità riguarderanno in primis i cambiamenti legati all'appuntamento con La forza di una donna, la fortunata serie turca di Canale 5 che in questi mesi di messa in onda ha saputo appassionare il pubblico italiano.

La doppia puntata quotidiana non è più prevista in daytime, bensì si andrà avanti con un singolo episodio giornaliero.

Cambiamenti in arrivo anche per Io sono Farah: dopo le puntate extra-large del periodo natalizio, la serie turca verrà nuovamente tagliata e ridotta in daytime.

Ecco come cambia la programmazione tv Mediaset da gennaio: La forza di una donna perde spazio

Il palinsesto della rete ammiraglia del Biscione andrà incontro a dei cambiamenti importanti a partire da gennaio, legati in primis all'appuntamento con La forza di una donna.

La serie turca, campione di ascolti nella fascia pomeridiana, non avrà più la doppia puntata giornaliera così come è accaduto nel corso dell'ultimo mese di programmazione.

I vertici del Biscione hanno preferito ridurre la programmazione quotidiana per evitare di arrivare al più presto verso il gran finale di sempre.

A farne le spese sarà il secondo episodio giornaliero della soap opera che vede protagonista Bahar: dal 7 gennaio, infatti, non sarà più in onda su Canale 5.

Io sono Farah ridotta e tagliata nel palinsesto di gennaio

I nuovi episodi de La forza di una donna risultano in palinsesto soltanto alle 16:05 mentre alle 16:50 andrà in onda la consueta diretta di Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi che proseguirà la sua regolare messa in onda fino alle 18:40 circa.

Cambiamenti anche per Io sono Farah a partire dal prossimo 7 gennaio: la soap verrà drasticamente tagliata e ridotta nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, per lasciare spazio alle nuove puntate di Uomini e donne.

Il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi si imporrà nella fascia pomeridiana e ciò comporterà la messa in onda di episodi brevissimi di Io sono Farah, prevista dalle 14:05 alle 14:15, a cavallo tra Beautiful e Forbidden Fruit.

Iniziano a crescere gli ascolti di Io sono Farah nella programmazione Mediaset

In queste settimane di messa in onda, Io sono Farah ha registrato un buon incremento del suo numero di spettatori proprio grazie alle puntate speciali in daytime.

La soap opera ha conquistato l'attenzione di oltre 1,8 milioni di spettatori fissi al giorno su Canale 5, conquistando uno share compreso tra il 18 e il 19%.

Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia del Biscione di avere una buona media Auditel anche in assenza dei programmi di Maria De Filippi, fermi per la pausa di Natale.