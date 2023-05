Prosegue la programmazione quotidiana con Terra Amara, la soap opera turca che sta appassionando il pubblico di Canale 5. Nella puntata di Bir Zamanlar Cukurova che andrà in onda mercoledì 24 maggio alle ore 14:10, Zuleyha deciderà di regalare a Gulten l'abito da sposa che avrebbe dovuto indossare durante il suo matrimonio con Yilmaz. Intanto, Saniye scoprirà una verità sconvolgente: Gaffur ha venduto i suoi gioielli per pagare il debito con Hatip. Successivamente, Fekeli, nella locanda di di Ferhat, sentirà due uomini vociferare di un importante piano per impadronirsi delle terre di Cukurova.

Zuleyha regala il suo abito da sposa a Gulten

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Zuleyha, dopo aver appreso che la giovane domestica è stata violentata da Ercument, deciderà di regalarle l'abito da sposa che avrebbe dovuto mettere il giorno delle sue nozze con il giovane Akkaya (nozze che, però, non sono mai avvenute). Infatti, la giovane Altun fu costretta a rinunciare al suo sogno di sposare l'uomo che amava e ad accettare il ricatto della signora Hunkar, pur di salvare la vita all'ex meccanico. Nel frattempo, Taskin accompagnerà Gulten a scegliere un anello di fidanzamento e, tra i gioielli in vendita, troverà anche il suo che aveva smarrito. A questo punto, Saniye scoprirà che è stato proprio Gaffur a vendere i suoi gioielli per ripagare il grosso debito fatto con il presidente della camera di commercio di Cukurova.

Fekeli scopre che due uomini vogliono impadronirsi di Cukurova

Successivamente, Fekeli si recherà nella locanda di Ferhat e sentirà due uomini parlare di come comprare la raffineria di Hulusi. Inoltre, Ali Rahmet apprenderà che queste persone hanno anche un piano per impadronirsi delle terre di Cukurova senza che nessuno possa contestare loro nulla.

Nello specifico, i signori cercheranno alcune informazioni sul conto degli abitanti più imponenti ed importanti del paese, tra cui Demir ed Yilmaz che sono in possesso di parecchi terreni.

Riassunto della puntata precedente di Terra amara

Nella puntata precedente di Bir Zamanlar Cukurova (italianizzata in Terra amara) in onda sul piccolo schermo martedì 23 maggio, Demir riceve alcuni filmati compromettenti che ritraggono Zuleyha in dolce compagnia del suo ex fidanzato Yilmaz mentre si abbracciano reciprocamente.

Tuttavia, l'uomo crede che le cassette riguardino le partite di calcio ed inoltre il suo proiettore è fuori uso, quindi decide di rimandare la visione delle cassette in un secondo momento. Dopodiché, Fekeli si reca nella tenuta di Hunkar per chiedere la mano di Gulten alla famiglia Yaman per conto di Cetin. Infine, Zuleyha confeziona l'abito da matrimonio per il giorno più importante della sua amica.