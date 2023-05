In Terra Amara Azize è l'unica a conoscere il volto di Hakan. Non è consapevole della cosa vista la demenza senile, ma a scoprire il segreto della nonnina sarà Betül e a causa di ciò la vita di Azize sarà in pericolo.

La demenza senile di Azize colpisce ancora

Betül si recherà a Villa Yaman alla ricerca di Lütfiye, ma verrà interrotta dalle urla disperate della nonnina Azize che dirà: "Non è qui! Neanche qui! Cosa dirò adesso, cosa dirò!". Betül correrà nella sua stanza e le chiederà cosa stia cercando. Le risponderà che i ladri le hanno rubato le foto di Abdi Pasha (il comandante delle forze ottomane di stanza in Anatolia orientale durante la guerra di Crimea, ndr).

La ragazza sorriderà alla nonnina e la sua disperazione per la foto di Abdi Pasha le farà tanta tenerezza. Azize non riuscirà a darsi pace, come può aver perso la foto di una persona a cui è tanto legata, sicuramente Abdi Pasha si arrabbierà con lei. La nonnina crederà di aver un rapporto stretto con lui e si convincerà che l'uomo possa arrabbiarsi con lei per aver perso il suo regalo.

La scoperta di Betül

Betül proverà a rassicurare la nonnina: insieme cercheranno la foto e tutto si risolverà per il meglio. Sarà Betül a trovare in un cassetto tutte le foto di Azize e mentre le sfoglierà ne troverà una in cui è presente un giovane Demir in compagnia di un altro ragazzo.

Betül riconoscerà subito che la persona che si trova nella foto con Demir è Mehmet Kara, ma dietro l'immagine avrà modo di leggere una dedica: "Per la mia cara nonnina, Demir e il mio caro amico Hakan Gümüşoğlu, Berlino 1962".

Betül vuole rubare la foto alla nonna

Betül non riuscirà a crederci: Mehmet e Hakan sono la stessa persona. Azize vedrà Betül con la foto di Demir in mano, gliela prenderà perché crederà che sia quella con Abdi Pasha e il suo assistente. Inizierà a raccontare cose senza senso, ma a Betül non interesserà niente, anzi le chiederà se può darle la foto, ma Azize non ne avrà la benché minima intenzione.

Inventerà una scusa: le dirà che se gliela darà la farà incorniciare, così potrà appenderla nella sua stanza, ma niente, Azize non mollerà la presa: penserà di essere un'adolescente e se il padre dovesse vedere la foto di Abdi Pasha appesa nella sua camera, potrebbe arrabbiarsi tanto.

Azize è morta?

Una situazione surreale, ma Betül sarà disperata, così proverà a strappare la foto dalle mani di Azize.

A un certo punto la spintonerà, ma la nonnina sbatterà la testa in un mobile, cadrà a terra priva di sensi e con la testa sanguinante.

Azize non darà segni di vita e Betül crederà di averla uccisa. A ogni modo, nonostante una prima disperazione, prenderà la foto e scapperà via. La nonna sarà morta per davvero?