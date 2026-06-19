Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Yigit non riuscirà ad accettare il divorzio dei genitori e li riterrà responsabili della fine della sua storia d'amore con Lila. Sarà uno scontro forte che riaprirà vecchie ferite e porterà a dichiarazioni pesanti da entrambe le parti.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Lila lascia Yigit e vola in America

Yigit deciderà di riunire Ender e Kaya per affrontarli e chiedere conto delle loro recenti scelte.

Durante l'incontro rivelerà che Lila lo ha lasciato. Il ragazzo racconterà che i due stavano progettando di sposarsi a Parigi, ma che la crisi familiare e il divorzio dei suoi genitori hanno finito per compromettere il loro rapporto.

Lila, sopraffatta dalla situazione, deciderà di allontanarsi e di raggiungere la madre negli Stati Uniti, lasciando Yigit abbattuto.

Yigit fuori di sé contro i genitori: 'Avete distrutto tutto'

Profondamente deluso, Yigit non nasconderà la propria rabbia e accuserà i genitori di aver pensato soltanto a se stessi.

Secondo lui, il divorzio è stato gestito con troppa fretta e senza considerare le conseguenze che avrebbe avuto sul suo matrimonio imminente e sulla sua serenità. Il giovane ricorderà che persino Halit aveva scelto di attendere il suo matrimonio prima di prendere decisioni importanti riguardo alla propria vita sentimentale.

“Avete distrutto non solo la vostra famiglia, ma anche la mia relazione”, dirà, convinto che la separazione tra Ender e Kaya abbia avuto un ruolo determinante nell'addio di Lila.

Le accuse di Yigit riaccendono la guerra tra Ender e Kaya

Le accuse di Yigit alimenteranno una nuova lite tra Ender e Kaya. I due ex coniugi inizieranno a rinfacciarsi errori e responsabilità, dimostrando che le tensioni sono tutt'altro che superate.

Ender sosterrà che la questione legata alle azioni e agli affari è stata soltanto una scusa dietro cui si nascondevano problemi ben più profondi, mentre Kaya continuerà a difendere la scelta della separazione.

Ender e Kaya, volano insulti pesanti dopo il divorzio

Il faccia a faccia degenererà rapidamente, toccando il punto di non ritorno.

Kaya affermerà di essere ancora più convinto che il divorzio sia stato la decisione corretta, mentre Ender replicherà sostenendo di aver sbagliato a sposarlo.

Parole che segneranno una nuova frattura tra i due e che lasceranno Yigit ancora più amareggiato. Resterà da capire se il giovane riuscirà a recuperare il rapporto con Lila o se la loro storia d'amore sarà ormai compromessa.