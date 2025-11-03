Lunedì 3 novembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito rivelano un colpo di scena: Guido e Federica hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme. Nel frattempo, in studio sono tornati Martina, Gianmarco e Ciro per un confronto: proprio quest’ultimo è stato annunciato come il nuovo tronista.

Guido e Federica lasciano Uomini e Donne insieme

Dopo alcune settimane di conoscenza, Guido e Federica hanno scelto di abbandonare Uomini e Donne come coppia.

Tuttavia, secondo le anticipazioni della registrazione del 3 novembre, la loro uscita non è avvenuta immediatamente. I due protagonisti del parterre over sono stati coinvolti in una discussione accesa, durante la quale Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno espresso dubbi sulla frequentazione e sul comportamento di Guido, che inizialmente avrebbe voluto restare in studio. Federica lo ha inizialmente assecondato, ma la situazione è cambiata dopo vari inviti a riflettere. Alla fine, la coppia ha deciso di lasciare il programma insieme, suggellando così la loro scelta.

Ciro è il nuovo tronista, Agnese e Roberto affiatati

Nel frattempo, c’è stato spazio anche per un nuovo confronto tra Martina, Gianmarco e Ciro.

Gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari sono intervenuti a favore di Ciro. Proprio l’ex fidanzato di Martina ha ricevuto poi una proposta da Maria De Filippi: gli è stato offerto il ruolo di nuovo tronista di Uomini e Donne. Ciro ha accettato, deciso a rimettersi in gioco in televisione alla ricerca di un nuovo amore. Tornando al parterre over, Agnese e Roberto proseguono la loro frequentazione, dimostrandosi molto affiatati. Gemma Galgani, invece, ha conosciuto un nuovo cavaliere di 74 anni, arrivato in studio appositamente per lei. Tina si è scagliata contro il signore, ma la dama torinese ha deciso comunque di concedergli una possibilità e iniziare a conoscerlo.

Gloria, intanto, ha ricevuto un mazzo di fiori da un cavaliere con cui ha iniziato una conoscenza, ma ha rifiutato il dono: secondo lei, l’uomo, essendo single da tempo, tende a usare espressioni troppo esplicite.

Federico Mastrostefano è uscito con Marta, mentre per Alessio sono arrivate due nuove dame interessate a conoscerlo, e lui ha deciso di tenerle entrambe.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Martina non si è presentata al confronto con Ciro

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, Ciro, Gianmarco e Cristina sono tornati in studio per un confronto, ma Martina ha scelto di non presentarsi.

Nel frattempo, Gemma ha deciso di mettere un punto alla sua rincorsa sentimentale verso Mario, dopo aver sofferto e versato molte lacrime per lui. Intanto, il signor Lenti ha continuato a frequentare Cinzia, pur nutrendo il sospetto che la dama avesse un accordo con Enrico. Spazio anche a Sabrina e Nicola, che dopo poche settimane di frequentazione hanno lasciato la trasmissione insieme, suggellando la scelta con un’uscita di coppia.