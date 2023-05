Cosa succederà nelle nuove puntate di Uomini e donne che saranno in onda da settembre su Canale 5? Il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi è confermato nella fascia del pomeriggio che va dalle 14:45 alle 16:05 circa, con una nuova edizione che si preannuncia molto attesa.

I protagonisti del trono classico e over si ritroveranno in studio per cercare di trovare l'anima gemella e intanto emergono le indiscrezioni su quello che sarà il cast della prossima edizione.

Cosa succederà nella prossima edizione di Uomini e donne 2023

Mediaset non rinuncerà all'appuntamento con Uomini e donne nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

La trasmissione tornerà in onda da metà settembre con le nuove puntate che prevedono sempre un mix tra trono classico e over.

Ma chi ci sarà nel cast della prossima stagione? Le indiscrezioni rivelano che sicuramente non tornerà in trasmissione la dama Pinuccia.

Dopo essere stata una delle protagoniste indiscusse dell'edizione che si è appena conclusa, Pinuccia è stata allontanata dallo show per volere di Maria De Filippi.

Pinuccia non ritorna in studio nelle nuove puntate di Uomini e donne 2023

La conduttrice ha ritenuto che la dama non fosse più idonea per proseguire il percorso in studio, complici le sue eccessive scenate di gelosia nei confronti dei cavalieri del trono over.

Tuttavia, in questi mesi, sono state tante le richieste da parte dei fan del talk show, i quali sperano di poterla rivedere in studio nel corso della prossima stagione.

Un sogno che, tuttavia, al momento non si concretizzerà: la produzione di Uomini e donne non sta prendendo in considerazione l'ipotesi di tornare a dare spazio a Pinuccia nelle nuove puntate del talk show.

Al momento Pinuccia risulta ufficialmente fuori dal cast del trono over di settembre.

Armando e Riccardo confermati nel cast di Uomini e donne 2023

Tra i volti di Uomini e donne che torneranno in trasmissione nel corso delle nuove puntate di settembre spicca il nome di Armando Incarnato.

Il cavaliere napoletano, nonostante le critiche e le polemiche che ci sono state nel corso dell'ultima stagione, rimetterà piede in trasmissione per continuare la ricerca della donna della sua vita.

Spazio anche al ritorno di Riccardo Guarnieri: l'ex fidanzato di Ida Platano quest'anno è uscito da single dalla trasmissione Mediaset.

Nel corso della prossima stagione Riccardo avrà la possibilità di proseguire la ricerca della donna della sua vita. Sarà l'annata giusta per entrambi?