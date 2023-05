Scatta la polemica sulla prossima stagione di Uomini e donne. Il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà in onda da metà settembre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, intanto emergono le prime indiscrezioni su quello che sarà il cast.

Curiosità che non stanno piacendo affatto ai fan social della trasmissione, i quali chiedono dei cambiamenti importanti nel cast della prossima edizione, per far sì che lo show possa tornare al suo scopo originario: la ricerca del vero amore.

L'appuntamento con Uomini e donne torna a settembre su Canale 5

La messa in onda di Uomini e donne è confermata nella stagione televisiva 2023/2024 con le puntate inedite che affolleranno il daytime della rete ammiraglia Mediaset.

Maria De Filippi tornerà a condurre la trasmissione più seguita del daytime pomeridiano italiano, con una media di spettatori che oscilla tra i 2.8 e i 3 milioni al giorno e punte del 32% di share.

Le sorprese non mancheranno, intanto le prime indiscrezioni rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di alcuni volti che sono diventati ormai dei punti di riferimento nello studio del trono over.

Scatta la polemica sulla nuova stagione di Uomini e donne

Tra i volti confermati c'è Gemma Galgani, la dama torinese che da oltre un decennio porta avanti la ricerca spasmodica del principe azzurro nello studio del talk show di Maria De Filippi.

Gemma, così come Armando e Riccardo, sarebbero riconfermati nel cast della prossima edizione: una notizia che ha fatto storcere il naso alla maggior parte dei fan social del programma, i quali chiedono a gran voce che la produzione possa attuare dei cambiamenti.

"Non se ne può più delle stesse facce. Sempre i soliti inconcludenti che non mollano mai la poltrona per nessun motivo al mondo.

È ora di cambiare", ha scritto un fan sui social augurandosi che Maria De Filippi possa prendere provvedimenti.

'Basta attori, cacciateli via tutti', esplode la polemica dei fan di Uomini e donne

"Basta con i soliti attori che sono in trasmissione solo per visibilità. Cacciateli via tutti", ha scritto ancora qualcun altro sui social contro i volti storici della trasmissione di Canale 5.

"Gemma e Armando ancora in trasmissione a settembre? Ma con quale coraggio? E la credibilità del programma dove va a finire?", ha sentenziato ancora qualcun altro sui social.

"Maria non puoi deluderci, per la nuova stagione di Uomini e donne ci vuole un cambiamento importante e decisivo", si augura un altro spettatore social del talk show dei sentimenti, in onda da metà settembre nella fascia pomeridiana di Canale 5.