Contrariamente a quello che pensavano i fan di Amici, Isobel e Cricca non sono tornati insieme. Nell'intervista che ha rilasciato a Lorella Cuccarini per il suo canale Youtube, la ballerina ha parlato al passato del cantante e ha descritto il loro rapporto come difficile e pieno di pressioni. Anche se sono stati avvistati più volte a Roma nell'ultimo periodo, i due allievi non sarebbero di nuovo una coppia ma solo buoni amici.

Aggiornamenti sugli amori di Amici

Oggi, venerdì 30 giugno, Lorella Cuccarini ha reso pubblico l'intervista che Isobel le ha rilasciato qualche settimana dopo la finale di Amici, quella che l'ha vista classificarsi al quarto posto (al secondo se si considera solo la categoria danza).

Una delle domande che ha destato maggiore interesse nei fan, è quella sulla storia d'amore che la ballerina ha vissuto con Cricca nella scuola, un legame del quale si è parlato poco in tv soprattutto una volta che è terminato.

"Il rapporto era bellissimo, ma ci siamo lasciati perché c'erano difficoltà e pressioni in casetta e per il lavoro", ha raccontato la ragazza all'insegnante di canto che è anche stata tutor del suo ex fidanzato.

L'australiana ha confermato che la rottura è avvenuta poco prima dell'inizio della fase serale, quando lei voleva concentrarsi esclusivamente sullo studio e sulla sua crescita professionale.

Il chiarimento dell'allieva di Amici

Quando Lorella le ha chiesto come stanno attualmente le cose tra lei e Cricca, Isobel ha spiazzato rispondendo: "Ora ci siamo lasciati perché il rapporto era difficile, ma lui è un bravo ragazzo".

Queste parole sembrano stonare un po' con gli ultimi avvistamenti della "coppia": molti fan di Amici, infatti, in queste settimane hanno beccato la ballerina e il cantante insieme a Roma e soprattutto mentre passeggiavano mano nella mano.

Nell'intervista che ha concesso alla professoressa Cuccarini, però, la giovane Kinnear sostiene di essere single ma di non poter prevedere il futuro.

"Io dico sempre mai dire mai nella vita, non si sa cosa succederà", ha concluso l'australiana in merito alla possibilità di riavvicinarsi all'ex fidanzato.

Nuovi rumor su Mattia e Benedetta di Amici

Altri due allievi della scuola che in queste ore sono finiti al centro del gossip per il loro rapporto un po' "ambiguo", sono i latinisti Zenzola e Vari.

Mattia ha postato una foto al mare con Benedetta e i fan si sono scatenati con commenti e segnalazioni su un possibile flirt in corso tra i due.

Per la prima volta da quando si è conclusa l'avventura nel talent-show, infatti, i "pupilli" di Raimondo Todaro si sono mostrati sui social network in un momento di relax: tutte le immagini che i ragazzi hanno pubblicato in passato su Instagram, riguardavano il loro lavoro e le coreografie che eseguono in coppia su vari palcoscenici in giro per l'Italia.

Molti curiosi sono quasi certi del fatto che il pugliese stia cercando di confermare con cautela i mille rumor che sono circolati sul suo rapporto con la collega, ovvero quelli che li vorrebbero legati sia professionalmente che sentimentalmente.

Benedetta, però, sarebbe fidanzata con un calciatore che solo poche settimane fa ha condiviso sul suo profilo Ig uno scatto nel quale lo si vedeva baciare sulle labbra la ballerina: quella fotografia sembrava la smentita ufficiale alle chiacchiere su Vari e Zenzola, ma nelle ultime ore la situazione è nuovamente cambiata.

I bene informati raccontano che la romana sarebbe in vacanza in Puglia e che starebbe soggiornando proprio a casa della famiglia di Mattia, dal quale sembra essere diventata inseparabile.