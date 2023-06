Durante le puntate della terza stagione di Terra Amara sembrerà giungere a conclusione il dramma amoroso che ha coinvolto i protagonisti della soap Zuleyha, Yilmaz e Demir. Come svelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, infatti, una lettera che Akkaya invierà a Yaman scuoterà nel profondo quest'ultimo che sembrerà prendere consapevolezza di tutto il male fatto alla moglie. A questo punto, Demir prenderà una decisione scioccante e informerà Zuleyha che intende concederle finalmente il divorzio. Tutto si concluderà per il meglio o l'ennesimo colpo di scena sarà dietro l'angolo?

Demir pentito del male fatto a Zuleyha

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sul triangolo amoroso che ha governato tutte e tre le stagioni della soap finora raccontate. Seguendo la storyline della serie turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Yilmaz prima di partire scriverà alcune lettere di addio. Poiché il tentativo di fuga con Zuleyha ed i figli fallirà, le missive verranno recapitate dopo che la polizia avrà bloccato i due amanti, ma le parole del giovane non cadranno nel nulla. Se la lettera scritta per Fekeli permetterà a Yilmaz di riappacificarsi con lui e la lettera per Mujgan spingerà la dottoressa ad accettare finalmente il divorzio, le parole scritte a Demir produrranno un effetto inaspettato.

Yilmaz ribadirà a Demir di continuare a nutrire odio nei suoi confronti per il modo in cui non solo ha sposato Zuleyha con l'inganno ma lo ha anche privato a lungo della verità sulla paternità del piccolo Adnan. Nonostante ciò, visto che vorrà crescere Leyla come una figlia, Akkaya sottolineerà che non lo priverà mai di vedere la figlia.

A questo punto Demir sembrerà pentito perché prenderà coscienza del dolore inflitto alla moglie negli anni del loro matrimonio e durante una discussione con la donna la informerà che non ha più intenzione di combattere per tenere in piedi il loro matrimonio.

Zuleyha acconsente alle richieste di Yaman

Scioccando Zuleyha, Demir la informerà che intende concederle il divorzio a patto che la piccola Leyla possa restare a vivere alla villa con lui.

Aggiungendo che potrà vedere la figlia ogni colta che vorrà. Demir chiederà ad Altun di poter vedere a sua volta Adnan visto che lo ha cresciuto come un figlio. Zuleyha acconsentirà alle richieste del marito rassicurata dal fatto che la proposta pacifica di Demir le consentirà di restare in paese e di veder crescere la sua secondogenita.

Demir inoltre porrà le basi per riconciliarsi con Yilmaz nel tentativo di poter stare tutti nello stesso paese senza liti e rappresaglie. I buoni propositi di Demir giungeranno davvero a compimento? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.