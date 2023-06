In Terra Amara, prima di morire, Hünkar avrà modo di scrivere una lettera a Demir. Vorrà annunciargli le nozze con Fekeli ma quelle poche righe, involontariamente, si trasformeranno nel personale addio che la donna darà al figlio. Quella lettera rimarrà incompleta perché Hünkar si dovrà presentare a un appuntamento con Behice, occasione in cui quest'ultima la ucciderà,

Hünkar non sa come dire a Demir che sposerà Fekeli

Dopo diversi malintesi Fekeli e Hünkar decideranno di convolare a nozze. Sarà lui a farle la proposta e ad annunciarlo alla sua famiglia durante la colazione.

Non tutti saranno felici, soprattutto Behice, che ha sempre avuto come obiettivo quello di affiancarsi a Fekeli, anche per godere dei suoi soldi.

Per Hünkar, invece, la situazione sarà diversa. Non saprà come dirlo a Demir, così deciderà di scrivergli una lettera e spiegargli la situazione.

Hünkar e il pentimento nei confronti di Züleyha

"Mio caro figlio, scrivo queste righe nella speranza che tu mi capisca", inizierà così la lettera di Hünkar indirizzata a Demir. "Non ho mai pensato a me stessa in tutta la vita e ogni mio respiro l'ho impiegato per fare in modo che tu potessi essere felice, anche perché le madri cercano di preparare i propri figli alla vita", continuerà Hünkar, sottolineando che è sempre stata convinta che ogni scelta fatta fosse giusta per lui, ma probabilmente si è sbagliata (forse facendo riferimento al matrimonio con Züleyha).

"Per te caro Demir ho ferito tante persone e lo rifarei, mi sacrificherei mille volte per te", ribadirà Hünkar, aggiungendo che se potesse tornare indietro probabilmente non rovinerebbe la vita a Züleyha, visto che il matrimonio contratto con lui non ha portato dei benefici a nessuno.

L'addio di Hünkar a Demir

Nella lettera Hünkar chiederà a Demir di non fare più del male a Züleyha: entrambi hanno bisogno di amore, come lei stessa.

"Ho intenzione di passare gli ultimi anni della mia vita con Fekeli, voglio essere felice come una volta", annuncerà Hünkar a Demir.

La lettera che comunica a Demir il matrimonio tra Fekeli e Hünkar, però, diventeranno le ultime parole che la donna rivolgerà al figlio e tutto a causa di Behice.

Behice uccide Hünkar

Mentre scriverà la lettera Hünkar, grazie a un investigatore privato, scoprirà che Behice è un'assassina, così vorrà subito affrontarla vis-à-vis, lasciando la lettera incompleta.

Un incontro che avrà un epilogo tragico: Behice la ucciderà, abbandonando il corpo in un luogo sperduto di Çukurova.

Quando Demir, non avendo più notizie della madre, la cercherà, nella sua stanza troverà questa lettera e crederà che la madre di sia rifugiata da Fekeli, ma purtroppo non sarà così.