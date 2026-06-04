Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit, la soap opera turca in onda su Canale 5, narrano la morte di Halit e un funerale che segnerà la fine di un'era all'interno della serie. Ma da questa morte nasceranno nuovi intrighi, perché Yildiz, Sahika ed Ender dovranno stare molto attente a non far trapelare che dietro la morte dell'uomo c'è il loro zampino.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Halit muore in modo tragico

Halit morirà e in maniera tragica. Scoverà in casa sua Yildiz, arrivata di nascosto per vedere il piccolo Halit Can, del quale Halit ha ottenuto la custodia esclusiva sfruttando un momento di debolezza sia personale sia economico della ragazza.

Ma la fedele Aysel l'aiuterà a vedere il piccolo, cosa che farà infuriare Halit: l'uomo, fuori di sé dalla rabbia, non esiterà a strattonare Yildiz per cacciarla via. Si troveranno al primo piano e proprio in quel momento giungeranno in casa Ender e Sahika. Loro saranno arrabbiate con Halit per altri motivi, perché scopriranno che ha lasciato l'azienda nelle mani di Mert e vorranno capirne le ragioni.

Halit cade dalle scale e muore

Le due donne, però, si ritroveranno coinvolte nella lite tra Halit e Yildiz nel tentativo di separare i due ex coniugi. Nel parapiglia, Halit perderà l'equilibrio e cadrà dalle scale.

Dopo aver rotolato per diversi gradini, le tre donne lo troveranno esanime e con una grave ferita alla testa.

Sahika gli sentirà il polso e comunicherà alle altre due che il cuore di Halit non batte più. La morte verrà catalogata come un semplice incidente domestico, non verrà nemmeno aperta un'inchiesta.

Il funerale di Halit e il patto segreto

Il giorno seguente, tutti si ritroveranno al funerale di Halit, che verrà celebrato in una moschea maestosa sulle rive del Bosforo. I figli piangeranno sulla sua bara e la più disperata sarà Zehra, che con la morte del padre si sentirà sempre più sola.

Ma mentre tra i figli Argun ci sarà la più assoluta disperazione, alle loro spalle si svolgerà un "teatrino" che avrà come protagoniste Ender, Sahika e Yildiz. Le tre sono le uniche testimoni della morte di Halit e davanti alla polizia hanno dichiarato di essere completamente estranee alla vicenda, ma la verità è un'altra.

Le tre si accorderanno per incontrarsi subito dopo il funerale e la cosa insospettirà Asuman, che non vedrà di buon occhio il riavvicinamento di Yildiz con Sahika ed Ender. Anche Caner sarà insospettito da questo inedito trio. Ne parlerà con Ender, che gli ribadirà che non c'è nulla di strano nell'essere vicine in un momento così delicato. Caner le crederà?