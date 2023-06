Un posto al sole prosegue con nuovi ed emozionanti episodi anche dal 12 al 16 giugno. La seconda settimana del mese potrebbe essere quella decisiva per le trame che vertono sulle vicende di Lara e il piccolo Tommaso, perché potrebbe esserci il ritorno di Marina. La signora Giordano manca ormai da tre settimane e in sua assenza Roberto si è riavvicinato all'ex compagna. Il suo arrivo a Napoli potrebbe cambiare le cose, anche perché non è certo che Ida parta per la Polonia: qualcosa all'improvviso potrebbe impedirglielo.

La partenza di Ida potrebbe annullarsi all'ultimo momento

A Un posto al sole le prossime puntate saranno dense di emozioni e colpi di scena. Al centro delle vicende ci sarà ancora Roberto, ingannato da Lara. La signora Martinelli ha saputo manipolare tutti, dall'ex compagno a Filippo, ed è riuscita anche a convincere Ida a ripartire per la Polonia. Nella puntata di giovedì 8 giugno la vera madre di Tommaso sarà in procinto di lasciare Napoli, ma sarà davvero così?

Per il momento l'unica certezza è che Ida si convinca a tornare al suo paese, perché Lara le farà credere che il figlio starà meglio con lei e Roberto, visto che potranno offrirgli una vita agiata. Non è ancora sicuro, però, che la madre di Tommaso prenda davvero il volo per la Polonia, molte cose potrebbero cambiare con un colpo di scena.

Marina potrebbe tornare a stravolgere i piani di Lara

Le vicende di Lara stanno appassionando i telespettatori di Un posto al sole, che si domandano quando si arriverà a una conclusione della storyline. Per il momento la signora Martinelli è riuscita a farla franca, ma c'è qualcuno che non ha mai creduto alla sua buona fede: Marina.

La signora Giordano è partita per raggiungere la figlia a Londra e poi è andata a New York, ma manca già da tre settimane e presto potrebbe tornare. Già nelle puntate dal 12 al 16 giugno Marina potrebbe arrivare a Napoli e se così fosse potrebbe incrociarsi con Ida.

Nina Soldano è tornata sul set di Un posto al sole e ha pubblicato una storia

L'attrice Nina Soldano ha postato una storia su Instagram il 2 giugno direttamente dalla terrazza di Palazzo Palladini, quindi è tornata sul set. Se Marina dovesse tornare nella seconda settimana di giugno potrebbe incrociare Ida e il piano di Lara avrebbe i minuti contati.

La signora Giordano non si lascerebbe certo manipolare dalle spiegazioni della ex compagna di Roberto e vedere Ida desterebbe dei forti sospetti in lei. Marina non si è mai fermata di fronte alle apparenze e sicuramente anche questa volta andrebbe fino in fondo. La signora Giordano potrebbe mettere alle strette Ida e magari offrirle il suo appoggio per smascherare Lara una volta per tutte.