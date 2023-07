Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì alla domenica con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 24 a domenica 30 luglio, Eric continuerà a tradire Quinn con Donna, ma inizierà ad essere dispiaciuto per come si sta comportando con lei. Inoltre Li starà al fianco di Finnegan in ospedale confidando che possa risvegliarsi. Steffy non sarà a conoscenza che il marito è ancora vivo e presserà la suocera affinché venga fatta una veglia funebre in suo ricordo.

Taylor grata per l'aiuto dato dalle Logan a Steffy

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 24 al 30 luglio, Brooke andrà nell'ufficio di Ridge e lo troverà insieme a Taylor. I tre dialogheranno sulle ultime vicende con la dottoressa che si mostrerà grata alle Logan per la vicinanza dimostrata a sua figlia. In seguito si parlerà di Sheila e di come possa essere arrivata ad uccidere Finnegan.

Nel frattempo Steffy sarà contenta perché insieme a lei ci sarà Liam, a maggior ragione quando il detective Baker le riporterà gli effetti personali del marito da lei creduto defunto. Spencer prometterà inoltre alla giovane Forrester che se volesse, sarebbe disposto a fare da padre ad Hayes.

Steffy delusa dal comportamento scorbutico di Li

Secondo le anticipazioni televisive fino al 30 luglio, Li si riprometterà di vendicarsi e spererà che Finnegan, che si trova vivo sul letto di ospedale, si risvegli al più presto. Intanto Brooke farà il suo ritorno a casa ed apprenderà da Hope che il marito si trova con Steffy.

A questo punto la Logan senior rimprovererà la figlia. Quest'ultima però concorderà con quanto deciso dal marito, perché in questo periodo è giusto che le dia il suo supporto.

Nel frattempo Steffy confermerà la volontà di preparare una veglia funebre in ricordo di Finnegan ed auspicherebbe che ne prendesse parte pure Li. Liam consiglierà all'ex moglie di chiamare la suocera.

Li risponderà però in maniera stizzita di non voler dare il via libera alla veglia ed inizierà ad avanzare dei dubbi sul rapporto della nuora con lo Spencer. Di fronte a questo comportamento scorbutico, Steffy non potrà che essere delusa per il mancato sostegno della donna.

Carter vorrebbe provare ad avere una relazione con Paris

In base agli spoiler della prossima settimana, Zende chiederà a Carter quali siano le sue intenzioni con Paris. Quest'ultima sarà pressata da Grace affinché avvii una storia d'amore con il giovane Forrester, ma lei ribadirà di amare lo Walton. Buckingham però sospetterà che ci sia ancora del tenero tra lui e Quinn. Intanto a Villa Forrester arriverà Brooke per convincere Eric ad intercedere con Ridge.

Poco dopo sopraggiungerà pure Taylor, che comprenderà subito il piano della Logan.

Nel frattempo Thomas si scuserà con Steffy per l'atteggiamento avuto. In tutto questo la giovane Forrester concorderà con l'idea suggeritale dalla madre, di lasciare per un periodo la città insieme ai figli per distrarsi. Eric invece si troverà insieme a Donna e si dirà dispiaciuto per come stia trattando Quinn. Logan gli dirà di amarlo e gli chiederà di riflettere sul da farsi. Infine Carter confesserà a Quinn l'idea di voler provare ad avere una relazione con Paris.