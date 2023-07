Daniele Dal Moro è un fiume in piena. Nel corso di una live su Twtich, lunedì 10 luglio ha criticato duramente l'atteggiamento di Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi spiegando che lontano dalla casa del Grande Fratello Vip 7 non si sono mai fatti vedere o sentire. A tal proposito, ha precisato che le reunion del "gruppo del van" si contano sulle dita di una mano e sono avvenute solamente perché c'era già un evento organizzato.

Lo sfogo di Daniele

Durante la chiacchierata con i fan su Twitch, Daniele ha spiegato di avere appreso della rottura con Oriana solamente dalla diretta dell'influencer avvenuta poco prima.

Successivamente ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa su Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi: "Tutta questa grande amicizia". Il 33enne ha fatto sapere che lontano dai riflettori "il gruppo del van" si è visto solamente 4 volte e perché si trattava di un evento già organizzato: al compleanno di Alfonso Signorini, alla sponsorizzazione di Mia Bag, a Gardaland e in Sardegna, dove Oriana Marzoli ha chiesto di portare alcuni amici. Per quanto riguarda la gita a Gardaland, Dal Moro ha precisato di essere stato lui ad organizzare tutto: prima ha chiamato Micol, poi Tavassi tanto da averlo anche ospitato a casa sua. In merito all'evento in Costa Smeralda, Daniele ha le idee chiare sul perché Micol abbia accettato di andare: "Dovevano sponsorizzare costumi e ferie gratis".

Infine, ha precisato che lui è stato l'unico ad avere cercato di mantenere dei rapporti umani senza doppi fini ma non è servito a nulla.

Daniele contro il gruppo del van pic.twitter.com/DVSLKYgvhs — AlessioL (@Alessio_L01) July 10, 2023

Daniele e Oriana rottura: secondo lui, la colpa in parte è di Micol

Daniele Dal Moro ha proseguito la live spiegando cos'è accaduto in Sardegna.

Durante la cena, lui e Oriana hanno discusso in modo animato perché l'influencer (complice qualche cocktail di troppo) lo ha visto parlare al tavolo di Soleil Sorge. Micol Incorvaia, anziché stemperare la situazione calmando la sua amica, non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco. Dunque, l'imprenditore si è detto deluso poiché non si aspettava un atteggiamento simile da una persone che riteneva amica: "Primo, fatti gli affari tuoi.

Poi se proprio vuoi, cerca di calmare la situazione, non esasperarla".

Oriana Marzoli lancia un appello ai fan

Nel frattempo, Oriana Marzoli ha annunciato la fine della storia con Daniele Dal Moro. Sebbene abbia precisato di avere provato un sentimento reale e forte, ha spiegato che purtroppo le cose non sempre vanno come devono perché la vita non è un film. Inoltre, ha chiesto ai fan di non taggarla più in video e foto che la ritraggono insieme al suo ex. Infine ha lanciato un appello, spiegando di non volere alcuna "guerra" con nessuno perché ferire Daniele è l'ultima cosa che vuole.