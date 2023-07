In My home my destiny Mehdi scoprirà che Ekrem ha una figlia segreta, e per l'uomo potrebbero essere guai. Mehdi traspare come una persona senza scrupoli pur di fare del bene alle persone che gli stanno accanto, per questo Ekrem temerà che possa rivelare la sua doppia vita a Zeynep. Così, per fargli mantenere il silenzio, offrirà a Mehdi un'ingente somma di denaro, l'accetterà?

Mehdi scopre che Ekrem è padre di una bambina

Mehdi verrà a conoscenza di una scottante verità riguardante Ekrem, il padre adottivo di Zeynep. Verrà a sapere che l'uomo ha una doppia vita: oltre a essere sposato con Nermin, ha una relazione clandestina con Meltem, una delle collaboratrici del suo studio, e dalla loro relazione è nata anche una bambina.

Mehdi avrà la conferma della cosa in ospedale: insieme a Nuh lo seguiranno e proprio lì non solo lo vedranno insieme a Meltem, ma in braccio avrà anche la bambina che lo chiamerà papà.

L'offerta di Ekrem a Mehdi

Ekrem si agiterà parecchio quando si renderà conto che la realtà dei fatti potrebbe arrivare alle orecchie di Nermin e Zeynep, così in qualche modo vorrà aggiustare le cose con il denaro. Si presenterà proprio fuori dal locale in cui lavora Nuh, che in quel momento sarà intento a parlare con Mehdi delle menzogne che Ekrem sta rifilando alla moglie.

Ekrem si recherà lì, nel quartiere di Mehdi, e lo attenderà in auto. In qualche modo vorrà dimenticare tutti i dissidi che ci sono stati a causa del suo matrimonio con Zeynep.

Gli offrirà una busta con 50.000 lire turche, un modo per pagare il silenzio di Mehdi anche su altre faccende.

Nuh crede che Mehdi sia innamorato di Zeynep

"In poche parole mi stai dicendo: 'Prendi i soldi e taci'", gli dirà Mehdi ed Ekrem avrà la risposta pronta: "Diciamo che così non sconvolgi la vita di Nermin. Dai Mehdi, sei un uomo, puoi capirmi".

"In realtà non riesco proprio a capirlo signor Ekrem, prenda i soldi e se li metta in tasca e non osi più pensare che io sia proprio come lei", gli risponderà Mehdi, assicurandogli che può dormire sonni tranquilli: nessuno tranne lui verrà a sapere che tradisce Nermin con Meltem, e che in più hanno anche una bambina.

Farà tutto questo a una sola condizione: deve stare lontano dalla sua famiglia, nulla di più.

Ekrem si dirà disposto a mantenere la promessa. Mehdi, però, vorrà sapere una cosa: perché si è comportato male con lui? La risposta di Ekrem sarà semplice: non gli piace.

L'atteggiamento di Mehdi stupirà molto Nuh: ormai è chiaro che grazie a Zeynep è cambiato e che tiene molto a lei, in poche parole vive per renderle la vita serena e felice. Mehdi però sarà chiaro: con Zeynep non c'è amore, ma starà dicendo la verità?