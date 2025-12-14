Uno tra Omer Elomari e Domenico D'Alterio accederà alla finale del Grande Fratello e a decidere il loro destino sarà il pubblico da casa attraverso il televoto che si chiuderà nella prima serata del 15 dicembre. Secondo i 517 utenti che, alle ore 17:30 di oggi 14 dicembre hanno partecipato al sondaggio di Reality House, il quinto finalista sarebbe Omer Elomari che, con il 72% delle preferenze, avrebbe la meglio sullo sfidante.

Omer straccia Domenico e vola in finale: esito del sondaggio

Il 15 dicembre andrà in onda la semifinale del Grande Fratello dove i telespettatori conosceranno il nome del quinto finalista che andrà ad aggiungersi a Anita, Giulia, Jonas e Grazia.

A contendersi l'ultimo posto disponibile ci sono Omer e Domenico e a decidere chi dei due staccherà il pass per la finale del 18 dicembre sarà il pubblico da casa attraverso il televoto. I telespettatori sono chiamati a scegliere chi portare in finale e, secondo le proiezioni del sondaggio presente su Reality House, gli utenti non sembrano avere dubbi: il quinto finalista dovrebbe essere Omer. Il concorrente di origini siriane, con il 72% delle preferenze, straccia Domenico che si ferma invece al 28%.

Elomari e D'Alterio: i due protagonisti che si giocano la finale del GF

Va ricordato che i dati sono solo indicazioni di voto e non rappresentano l'andamento del televoto ufficiale, il cui esito si scoprirà solo nel corso della diretta di lunedì 15 dicembre.

Sta di fatto che a contendersi il quinto posto in finale sono due dei gieffini più chiacchierati di questa edizione. Entrambi sono stati al centro delle dinamiche per motivi diversi. Elomari si è scontrato più volte con Jonas e ha intrecciato una conoscenza molto criticata all'interno della casa con Rasha. Domenico invece, per settimane, è stato al centro di un triangolo amoroso che lo ha visto protagonista insieme a Benedetta e alla fidanzata Valentina. Quest'ultima lo ha lasciato nel corso del reality dopo aver visto l'avvicinamento di D'Alterio con Benedetta.

Mediaset sposta la finale del Grande Fratello al 18 dicembre

Nei piani originari di Mediaset, quella in onda lunedì 15 dicembre doveva essere la puntata finale del Grande Fratello, ma i vertici dell'azienda hanno cambiato idea e hanno deciso di aggiungere una puntata extra e far slittare la finale a giovedì 18 dicembre.

In attesa di conoscere chi sarà il concorrente che si aggiudicherà il montepremi finale da 100 mila euro, una cosa è certa: questa edizione del Grande Fratello verrà ricordata per il record in negativo degli ascolti. Simona Ventura non è riuscita a riportare il reality show ai fasti di un tempo, segno che il format è ormai usurato.