Durante la puntata di Terra Amara che andrà in onda martedì 4 luglio su Canale5, Zuleyha chiederà di poter incontrare il suo ex fidanzato e gli rivelerà che è lui il vero padre di Adnan. Così, Yilmaz deciderà di recarsi a villa Yaman per portare via il piccolo ma Altun penserà di compiere un gesto estremo per fermarlo. Intanto, Demir assisterà alla scena e correrà subito da sua moglie che però riuscirà ad inventare una scusa plausibile con l'appoggio di Gulten. Infine, gli abitanti della tenuta di Hunkar verranno a conoscenza dell'omicidio di Hatip.

Zuleyha confessa ad Yilmaz che Adnan è suo figlio

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Zuleyha approfitterà del momentaneo allontanamento di Demir dall'ospedale per chiedere a Gulten di chiamare Yilmaz e raggiungerla nel reparto. Infatti, l'intenzione della signorina Altun sarà rivelargli tutti i soprusi subiti dalla famiglia Yaman in questi anni e soprattutto la verità su Adnan. Quando il signor Akkaya giungerà nella stanza della sua ex fidanzata, quest'ultima gli confesserà di essere il padre biologico del suo primogenito e che è stata costretta a nascondere il fatto a causa di Demir che più volte ha minacciato di portare via il bambino per sempre.

Yilmaz apprende che Mujgan voleva uccidere Altun

Inoltre, Zuleyha racconterà al suo ex fidanzato che Mujgan era a conoscenza della verità sulla paternità di Adnan e che per questo motivo ha tentato di ucciderla costringendola a impiccarsi mentre la minacciava con un'arma da fuoco. Questo sarà un vero e proprio brutto colpo per il figlioccio di Fekeli che non solo scoprirà che Adnan è suo figlio, ma anche che sua moglie, consapevolmente, gliel'ha tenuto nascosto.

Per questo motivo, Yilmaz penserà di recarsi nella tenuta degli Yaman per prendere con sé il suo primogenito, ma la signorina Altun proverà a fermarlo pensando di compiere un gesto estremo.

Zuleyha minaccia di suicidarsi per fermare Yilmaz in Terra amara

Nella parte finale della puntata di Terra amara Zuleyha, per fermare Yilmaz, minaccerà di buttarsi dal balcone della sua stanza in ospedale esponendosi al di fuori della ringhiera.

A questo punto, la signorina Altun perderà l'equilibrio e starà davvero per cadere di sotto, ma il tempestivo intervento di Akkaya e Gulten riuscirà a scongiurare il peggio. Invece, Demir guarderà la moglie dal piano inferiore nel suo tentativo di buttarsi giù e correrà subito da lei. Infine, nella villa della tenuta Yaman Hunkar e Saniye apprenderanno della terribile morte di Hatip, mentre Gaffur temerà di essere scoperto e arrestato dai gendarmi per averlo assassinato nel bosco.