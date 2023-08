La scuola di Amici riaprirà i battenti tra meno di un mese: la prima puntata della 23esima edizione sarà trasmessa in tv domenica 17 settembre ma, salvo cambi di programma, sarà registrata con qualche giorno d'anticipo. A oggi si hanno poche certezze sul cast che farà compagnia ai telespettatori per tutta la prossima stagione: quasi scontate le riconferme di Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, ma anche l'addio di Arisa alla cattedra dopo un solo anno.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Mentre i fan di Amici commentano la relazione che ci sarebbe tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari, ormai sempre più vicini e complici anche lontano dal palcoscenico, si avvicina il debutto della nuova edizione del talent-show.

Come hanno confermato i profili social della trasmissione in questi giorni, manca poco meno di un mese alla messa in onda della prima puntata: domenica 17 settembre è la data scelta da Mediaset per il ritorno del programma condotto da Maria De Filippi. Lo speciale che dovrebbe essere registrato circa 48 ore prima rispetto alla sua proposizione al pubblico a casa, sarà totalmente incentrato sulla scelta degli allievi che comporranno la classe 2023/2024.

Per tutta l'estate sono andate avanti le selezioni di ballerini e cantanti che tra qualche settimana si presenteranno davanti ai professori per cercare di ottenere l'ambita maglia da titolare.

Chi va e chi resta ad Amici

Le anticipazioni che trapeleranno dalla prima registrazione stagionale di Amici, dunque, riguarderanno soprattutto i ragazzi che riusciranno a conquistare un banco della scuola.

Come sempre, spetterà ai sei professori del cast promuovere o bocciare gli aspiranti allievi: il meccanismo del talent-show, infatti, prevede che ogni insegnante possa arruolare nella propria squadra un numero limitato di alunni (al massimo 4/5), gli stessi con i quali lavorerà per tutta la fase pomeridiana. Per entrare a far parte della classe, dunque, basta un solo "sì"; qualora un artista dovesse essere richiesto da più di un docente, toccherà a lui decidere con chi schierarsi.

Tra i talenti che parteciperanno alla 23esima edizione, potrebbe esserci anche Mezkal, il cantante che Rudy Zerbi ha mandato a casa a ridosso dello scorso serale promettendogli un banco all'inizio della nuova stagione. Per poter riprendere la maglia da titolare, però, il giovane dovrà affrontare di nuovo tutta la trafila di casting.

Dubbi sugli insegnanti di Amici

Il cast fisso di Amici 23, però, a oggi è ancora molto incerto. Quando mancano poco più di tre settimane alla registrazione della prima puntata, non si conoscono ancora i nomi di tutti e sei i professori della commissione interna.

Durante l'estate si è parlato con insistenza del ritorno di Arisa in Rai: l'artista avrebbe accettato la proposta di Antonella Clerici, ovvero quella di essere uno dei nuovi giudici di The Voice Kids (dovrebbe prendere il posto de I Ricchi e Poveri). Questo ruolo, però, per la cantante sarebbe solo un anello di congiunzione al suo vero sogno: tornare in gara al Festival di Sanremo dopo cinque anni d'assenza.

Gli insegnanti di canto della scuola, dunque, saranno sicuramente Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, ma per scoprire chi prenderà il posto di Arisa si deve attendere l'inizio delle riprese (si è vociferato del passaggio di testimone con Emma Marrone, ma non sono arrivate conferme ufficiali a riguardo).

La commissione di ballo, invece, ancora una volta avrà come punto di riferimento Alessandra Celentano: la maestra dovrebbe essere affiancata da Emanuel Lo, mentre su Raimondo Todaro impazzano voci d'addio ancora tutte da verificare.