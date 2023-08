Continuano le vicende dei protagonisti della soap Un posto al sole. Nel corso della settimana che va dal 28 agosto al 1 settembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Rosa, per difendere suo fratello, dichiarerà il falso alla polizia. Marina sarà vittima di un malore e Lara approfitterà della sua assenza per insinuarsi sempre più nella vita di Roberto. Renato, geloso della nuova vita di Giulia, finirà per sentirsi emarginato.

Il malore di Marina

Mentre Roberto trascorrerà gran parte del suo tempo in vacanza con Lara e Tommaso, Marina comincerà a prepararsi per trasferirsi nuovamente nella sua villa.

Nel bel mezzo dei preparativi però la donna accuserà un malore. Solo grazie all'intervento di Raffaele e Ornella capirà di doversi prendere cura della sua salute. Lara invece continuerà a manipolare Roberto in suo favore e gli farà una proposta davvero sorprendente. Renato, di ritorno dalla Sicilia, deciderà di parlare con Giulia, ma rimarrà sorpreso dei grandi cambiamenti avvenuti nella vita della donna nel corso della sua assenza. Poggi soffrirà in silenzio dopo aver appreso della relazione tra Giulia e Luca, mentre la donna cercherà di chiarire la sua posizione con il primario. Si avvicinerà anche il giorno della partenza di Raffaele e Ornella per Barcellona, e per questo motivo il portiere di Palazzo Palladini comincerà a guardarsi intorno per trovare un valido sostituito.

La confessione di Rosa

Rosa confesserà all'amica Clara di aver mentito alla polizia pur di proteggere il fratello e le farà capire di essere intenzionata a continuare a lavorare per Giulia alla terrazza. Damiano intanto continuerà a essere minacciato da Sabbiese, tanto da spingersi ad avvicinarsi a Eugenio per reperire informazioni utili sull'andamento delle indagini in corso proprio sul suo clan.

Roberto intanto, dopo aver rifiutato la proposta di convivenza di Lara, comincerà a sentire la mancanza di Marina e a sua volta anche lei inizierà a percepire il peso della solitudine. Michele Saviani invece incoraggerà Luca a parlare a Giulia della sua malattia dopo un nuovo attacco di amnesia. Un atto altruistico di Mariella Altieri nei confronti di Guido avrà un profondo impatto sulla loro vita di coppia.

La ritrovata serenità tra Altieri e la moglie di Filippo verrà nuovamente messa in discussione a causa di un nuovo episodio che le vedrà protagoniste. Riccardo, di ritorno da Lisbona con Rossella, prenderà una sorprendente decisione. Ornella si preparerà a partire per Barcellona per raggiungere suo figlio Patrizio. Un posto al sole non andrà in onda il 31 agosto. Venerdì 1 settembre verranno trasmessi due episodi.