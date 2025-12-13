Gli scommettitori non hanno mai cambiato idea sul concorrente che potrebbe vincere il Grande Fratello: sin dall'inizio dell'edizione, la loro favorita è stata Anita e lo è ancora oggi a meno di una settimana dalla finale. Al 13 dicembre, il trionfo della ragazza è quotato a 1.85 su Eurobet e a 2.00 su Goldbet; più indietro Jonas e Omer (le cui vittorie sono quotate rispettivamente a 4.00 e a 6.00 su Goldbet).

Nessun dubbio da parte dei bookmaker

Chi sarà il vincitore dell'edizione 2025 del Grande Fratello? I bookmaker non hanno dubbi e rispondono indirettamente a questa domanda puntando quasi tutti su Anita.

La concorrente, che negli ultimi tre mesi ha vissuto tante emozioni dentro e fuori la casa (purtroppo anche la scomparsa della madre a poche settimane dall'inizio dell'avventura nel reality), è la favorita numero uno sui più importanti siti di scommesse.

Su Goldbet la vittoria di Anita è quotata a 2.00, invece su Eurobet a 1.85.

Tutti gli altri inquilini sono indietro rispetto alla ragazza che pochi giorni fa si è guadagnata l'accesso alla finale battendo nettamente Donatella e Benedetta al televoto.

Jonas e Omer completano il podio degli scommettitori

Quando mancano cinque giorni alla finale del Grande Fratello (è stata rimandata a giovedì 18 dicembre), la vittoria di Jonas è quotata a 4.00 su Goldbet e a 4.50 su Eurobet.

Alla luce di queste quote, il televoto che decreterà il vincitore dell'edizione 2025 del reality potrebbe avere come protagonisti i Jonita.

Secondo gli scommettitori, la medaglia di bronzo potrebbe andare a Omer, il cui successo è quotato a 6.00 sia su Eurobet che su Goldbet.

Domenico verso l'eliminazione dal Grande Fratello

I bookmaker sembrano non credere molto negli altri concorrenti che sono ancora in gioco al Grande Fratello: il trionfo di Giulia, ad esempio, è quotato a 6.00 su Goldbet e a 7.00 su Eurobet.

Un'altra finalista che avrebbe poche possibilità (ovviamente sempre secondo gli scommettitori) è Grazia: la vittoria della giovane è quotata a 8.00 su Eurobet e a 11.00 su Goldbet.

All'ultimo posto su entrambi i siti c'è Domenico, il cui successo è quotato a 26.00.

Il muratore di Scampia non avrebbe molte chance di vincere l'edizione 2025 del reality Mediaset, anche perché per poterlo fare deve prima battere Omer nel televoto che è in corso questa settimana.

Lunedì 15 dicembre sarà svelato il doppio esito di questa nomination: il più votato diventerà il quinto finalista, l'altro sarà eliminato a pochi giorni dalla finale.