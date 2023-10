Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso delle giornate del 21 e 22 ottobre 2023. Il palinsesto di Canale 5 subirà delle modifiche in primis nel pomeriggio, dove non ci sarà più spazio per le repliche di Caduta Libera.

Il game show condotto da Gerry Scotti verrà stoppato nel preserale e lascerà spazio ad una versione extra-large del talk show Verissimo.

Nessun cambiamento, invece, per quanto riguarda la programmazione di Terra Amara: non sono previsti allungamenti per la soap nel daytime pomeridiano di Canale 5.

Caduta Libera stop nel weekend: cambio programmazione 21-22 ottobre

Nel dettaglio, i cambio programmazione Mediaset del 21 e 22 ottobre, prevede la cancellazione delle puntate di Caduta Libera nel weekend.

Il game show condotto da Gerry Scotti, da settembre ad oggi è stato trasmesso sempre in replica nel weekend, perdendo costantemente la gara ascolti contro Reazione a catena trasmesso su Rai 1.

Ebbene, a partire dal prossimo weekend, Mediaset proverà ad accorciare le distanze con il fortunato quiz condotto da Marco Liorni, sfidandolo con il talk show Verissimo.

Verissimo si allunga e dura di più: cambio programmazione 21-22 ottobre

Il programma condotto da Silvia Toffanin, sia sabato 21 che domenica 22 ottobre è previsto con una puntata extra-large nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

La messa in onda, infatti, è in programma dalle 16:30 alle 19:55 circa: sarà Silvia Toffanin a dare la linea al Tg 5 delle 20 e non Gerry Scotti.

Un prolungamento che, a quanto pare, potrebbe proseguire anche nel corso delle prossime settimane di questa stagione autunnale nel daytime di Canale 5.

Caduta Libera, invece, proseguirà regolarmente la sua messa in onda nella fascia del daytime feriale, subito dopo Pomeriggio 5 condotto da Myrta Merlino.

Terra amara non si allunga su Canale 5: cambio programmazione 21-22 ottobre

Tuttavia, il cambio programmazione Mediaset del prossimo weekend, non avrà delle conseguenze sulla messa in onda della soap opera Terra amara.

La soap, infatti, è confermata nel palinsesto di sabato 21 ottobre con un nuovo appuntamento speciale della durata di due ore, mentre domenica 22 ottobre non ci sarà una nuova puntata in prima visione assoluta.

Malgrado le richieste dei numerosi fan e spettatori che, da tempo chiedono di poter continuare a vedere la soap opera anche di domenica pomeriggio, Mediaset non ha scelto di modificare la programmazione.

La puntata domenicale della soap opera non è prevista il 22 ottobre, nonostante la cancellazione di Caduta Libera e il prolungamento di Verissimo, che a questo punto avrebbe potuto cedere spazio ad un episodio inedito di Terra amara subito dopo Amici 23.