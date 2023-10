Elga Enardu e Diego Daddi hanno deciso di dare una seconda possibilità al loro rapporto. Tramite un post pubblicato su Instagram, l'ex volto di Uomini e donne ha riferito di essere ritornata insieme al marito e di essere molto felice. Tuttavia Elga precisato che fra lei e Diego non è mai finito l'amore e nonostante la momentanea crisi si sono sempre aiutati a vicenda.

L'annuncio legato al ritorno di fiamma

Sabato 28 ottobre, Elga Enardu ha annunciato di essere tornata insieme a Diego Daddi. L'ex volto di U&D ha esordito: "Vi volevo comunicare con la semplicità che questo momento merita, con la massima delicatezza, vi volevo dire che sto iniziando un rapporto con Diego".

Successivamente ha spiegato che nonostante il momento di crisi, fra lei e Diego la comunicazione non è mai stata interrotta e si sono sempre aiutati a vicenda. Sulla base di quanto dichiarato ha affermato Elga ha affermato: "Da qualche giorno abbiamo pensato che anche il nostro rapporto di coppia può assolutamente avere una seconda chance".

I motivi della crisi

Lo scorso 24 settembre, Elga Enardu aveva pubblicato un video su Instagram in cui si mostrava in lacrime e spiegava di essere tornata a casa con i suoi cani. In una seconda storia la diretta interessata aveva confidato ai suoi follower di avere le ossa rotta e il cuore a pezzi, ma aveva ribadito che la crisi non era scaturita da un tradimento o un episodio di violenza.

La 47enne si era detta piuttosto delusa e rammaricata per la situazione vissuta col marito.

Dal canto suo Diego Daddi sui social aveva riferito di essere devastato per l'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie. Al tempo stesso si era detto fiducioso di poter riconquistare Elga Enardu. A distanza di un mese dalla rottura l'ex volto del dating show di Maria De Filippi ha mantenuto la promessa.

La reazione di alcuni utenti del web

La notizia legata al ritorno di fiamma tra Elga Enardu e Diego Daddi è stata oggetto di discussione sui social. Da un lato i fan dei due coniugi si sono detti felicissimi per il lieto fine, mentre dall'altro c'è chi crede che la coppia abbia inventato di essere in crisi solamente per fare gossip.

Elga e Diego si sono conosciuti grazie a Uomini e Donne: lei era seduta sul trono e al momento della scelta finale si era beccata un "no" da Marcelo Fuentes, mentre lui corteggiava Claudia Piumetto alla quale ha rifilato picche al momento della scelta. La scintilla dell'amore fra i due ex volti del dating show è scoccata nel 2008, tanto che hanno deciso di intraprendere una convivenza. Nel 2017, Enardu e Daddi sono convoltati a nozze. In questi anni i due coniugi sono sempre apparsi molto affiatati, compresi i giorni precedenti al momentaneo addio.