Al termine della festa organizzata dagli autori, Mirko Brunetti - ex volto di Temptation Island - si è ritrovato a parlare con Vittorio Menozzi, Angelica Baraldi e Anita Olivieri. Ad un certo punto il nuovo concorrente del Grande Fratello ha espresso una critica nei confronti di alcuni suoi compagni d'avventura rei secondo lui di essere privi contenuti in assenza di discussioni con Beatrice Luzzi.

Le dichiarazioni di Brunetti

Mirko Brunetti è entrato nella casa di Cinecittà la scorsa settimana ma sta già dimostrando di non avere peli sulla lingua.

"Qui praticamente se non litigate con Beatrice non succede nulla. Rendetevi conto che è così. E non è normale" ha ad un certo punto asserito Brunetti, scatenando la reazione piccata di alcuni suoi coinquilini.

A raccogliere la provocazione è stata Anita Oliveri che ha replicato in modo piuttosto piccato: "In teoria tu sei entrato per fare cose, sei tu che dovresti portarci le novità. Noi siamo esauriti dopo 40 giorni. È il tuo ruolo questo, devi portare le novità" ha asserito, dimenticando però come il coinquilino sia entrato in casa davvero da poco tempo, al posto di Heidi Baci che si è autoeliminata dal gioco, un arco di tempo troppo breve (neanche 7 giorni) per poter accendere le dinamiche del reality.

Il rapporto tra Beatrice Luzzi e gli altri concorrenti

Fin dai primi giorni di "convivenza forzata" il rapporto tra Beatrice Luzzi e i suoi compagni d'avventura è partito in salita. In seguito ad una discussione avuta dall'attrice con Rosy Chin, il gruppo si è spaccato e la maggior parte si è schierata dalla parte della chef italo-cinese.

Puntata dopo puntata - quando non è immune - Luzzi viene così nominata in massa dai suoi compagni d'avventura. Ogni sua constatazione viene inoltre spesso letta in maniera contorta e pungente, non le viene perdonato nulla ed è sempre sotto costante stato di accusa da parte di tutti.

Durante l'ultima puntata Anita Olivieri ha sostenuto addirittura come l'eliminazione di Samira Lui sia avvenuta per "colpa" proprio della Luzzi, 'rea' di aver fatto commenti inopportuni sulla coppia composta da Luzzi e Garibaldi.

Angelica Baraldi invece non ha gradito di essere stata definita "gatta morta" dall'attrice, insomma nessuno dei concorrenti - ad eccezione di Giuseppe Garibaldi con cui la liaison sembrerebbe ad ogni modo terminata - mostra di aver creato un certo feeling con la Luzzi che continua a vivere da separata in casa.