Durante la festa di ieri organizzata per i coinquilini del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ha criticato duramente Beatrice Luzzi.

Nel corso di una conversazione avuta con Massimiliano Varrese e Ciro Petrone, il 30enne di Santa Cristina d'Aspromonte ha infatti insinuato che la Luzzi sarebbe interessata solo alle dinamiche del gioco agendo quindi e sempre solo per strategia.

Le dichiarazioni di Giuseppe

Dopo giorni di tira e molla con Beatrice Luzzi, ieri sera Giuseppe Garibaldi si è lasciato andare ad un duro sfogo. Parlando con Varrese e Petrone, Garibaldi ha in particolare insinuato come l'attrice secondo lui sarebbe interessata soltanto alle dinamiche del programma: "Lei si sente ancora più forte.

Io lo so perché fa questo, non sono scemo. Non è che una donna di 50 anni, lei se ne frega dei figli, di quello che c’è fuori. Fa tutto per gioco. Sennò non avrebbe mai detto che doveva finire qui".

Incalzato da Massimiliano Varrese, Garibaldi ha precisato che il flirt con Samira Lui sarebbe partito da lei: "È venuta lei da me, non sono andato io da lei".

Garibaldi su Beatrice “ LEI SE NE FOTTE DEI FIGLI SE NE FOTTE DI TUTTO” Ma come cazzo si permette di mettere in mezzo i figli ? #grandefratello #gf pic.twitter.com/AbzRvxQPos — Soqquadro (@gicarestik2) October 21, 2023

Rapporto incrinato tra Luzzi e Garibaldi

Da qualche giorno a questa parte, tra i "Beabaldi" (nome utilizzato dai fan di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi) sembra esserci maretta.

La Luzzi si è mostrata in particolare molto contrariata dal fatto che Garibaldi avrebbe raccontato ai suoi compagni d'avventura il contenuto di alcune conversazioni avvenute in intimità. Ma non è tutto, nel corso della scorsa puntata del reality show Beatrice Luzzi ha infatti ammesso che lontano dai riflettori fra lei e Garibaldi non potrebbe mai esserci un futuro: lei è una donna separata con due figli, mentre lui è ancora giovane e vorrebbe avere una famiglia tutta sua.

Questo il substrato che ha condotto i due alle tante discussioni di questi giorni e portato ad una rottura.

I consigli di Varrese e Petrone

Dopo avere ascoltato lo sfogo di Giuseppe Garibaldi, Ciro Petrone e Massimiliano Varrese hanno cercato di dispensare dei consigli.

Secondo Varrese, Beatrice Luzzi si sarebbe avvicinata a Garibaldi solo per strategia: "Ti vuole mettere in cattiva luce col pubblico".

Il consiglio dell'attore è stato dunque quello di interrompere la frequentazione prima che la Luzzi prenda il sopravvento. Al contrario Petrone ha preferito non mettersi in mezzo, ma si è detto convinto del fatto che Garibaldi sia molto scosso per avere perso la possibilità di vivere la propria quotidianità con Samira Lui, eliminata dal gioco.