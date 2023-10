Le anticipazioni sulle puntate de La promessa che andranno in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che l'attenzione sarà incentrata ancora una volta sulle vicende di Jana, dato che la donna si ritroverà a fare i conti con il fatto che sua madre è ancora viva.

Occhi puntati anche su Jimena che, dopo aver portato avanti per troppo tempo la bugia della gravidanza, sarà costretta ad attuare un nuovo piano che la porterà a fingere anche di aver avuto un aborto spontaneo.

Jimena interrompe la gravidanza: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa riportano che Jimena si renderà conto di dover agire al più presto dopo aver ingannato tutti con la notizia della sua falsa gravidanza.

La donna, però, non vorrà confessare come stanno davvero le cose per non perdere credibilità agli occhi di Manuel, e soprattutto per evitare che l'uomo possa cacciarla via di casa e chiudere il loro matrimonio per sempre.

Di conseguenza, Jimena si metterà all'opera per studiare un nuovo piano che possa permetterle di lasciar credere a tutti di aver perso il bambino che portava in grembo. Al suo risveglio, la donna si ritroverà in un mare di finto sangue con il quale giustificherà la fine della sua gravidanza.

Manuel scopre che non sarà più padre: anticipazioni La Promessa

Manuel resterà sconvolto da questa notizia e non potrà nascondere il suo immenso dolore, dato che vedrà andare in frantumi il suo sogno di diventare padre per la prima volta.

E poi ancora, al centro dei prossimi episodi de La Promessa ci sarà spazio anche per la clamorosa scoperta che Jana farà sul conto della sua mamma. Fino a questo momento, infatti, Jana ha sempre saputo e creduto che sua madre fosse stata uccisa e ha lottato con tutte le sue forze per far sì che venisse fuori la verità su quanto è accaduto, e soprattutto che si scoprisse il nome dell'assassino.

Jana sa che la madre è ancora viva: spoiler La Promessa

Questa però non è la verità perché, grazie ai racconti di Ramona, una donna che ha conosciuto molto bene Dolores e che le è stata accanto per gran parte della sua vita, Jana scoprirà che sua mamma non è morta per davvero come le avevano fatto credere.

In questo modo, quindi, tramite la confessione inaspettata della stessa Ramona, Jana verrà a sapere che sua madre è ancora in vita. Tuttavia, non sa dove possa trovarsi e soprattutto se nel frattempo ha anche cambiato identità.