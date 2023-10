Prosegue l'appuntamento con Terra Amara e nuovi colpi di scena sono pronti a stupire i telespettatori. Come annunciano le anticipazioni di sabato 21 ottobre la parola chiave della puntata sarà "verità". Messo con le spalle al muro da Saniye, Gaffur confesserà di aver ucciso Hatip a Demir. Yaman sarà furioso con il suo collaboratore, che non se la caverà con un rimprovero. Quando i due uomini resteranno da soli, Gaffur subirà la violenza del suo datore di lavoro. Le sorprese non finiranno qui, perché subito dopo verrà smascherata Behice e per lei non si sarà più nessuna via di scampo.

Anticipazioni Terra amara: la resa dei conti per Gaffur

Le anticipazioni di Terra amara di sabato 21 ottobre raccontano che per Gaffur arriveranno momenti molto difficili. Dopo aver subito i ricatti di Behice ed essere diventato il suo servitore, dovrà dare delle spiegazioni a Saniye e sarà costretto ad ammettere di aver ucciso Hatip mesi prima. La donna, delusa e sconvolta, si darà da fare per capire quale sia la cosa più giusta da fare. Saniye convincerà Gaffur a raccontare a Demir tutto quello che è successo, anche se questo dovesse portarlo dritto in prigione. L'uomo non si opporrà al volere della moglie e con lei andrà a parlare con il suo datore di lavoro.

Anticipazioni puntata di sabato 21 ottobre: Demir deluso dal suo servitore

La puntata di Terra amara trasmessa sabato 21 ottobre vede al centro dei riflettori Gaffur, che affronterà Demir. Dopo aver taciuto a lungo sulla questione, il marito di Saniye si farà coraggio e racconterà a Yaman di aver ucciso Hatip dopo averlo ricattato con una lettera.

Gaffur spiegherà al suo datore di lavoro che quella lettera costituisce la prova della sua colpevolezza e Sermin l'avrebbe fatta vedere anche a Behice. Demir sarà fuori di sé dalla rabbia e accuserà Gaffur per avergli mentito per un tempo così lungo. Dopo aver mandato via Saniye, Yaman resterà da solo con il suo collaboratore e sfogherà su di lui tutta la sua delusione.

Ultimo atto per Behice, che esce per sempre di scena

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Demir picchierà Gaffur usando un bastone e non dandogli nessun modo di difendersi. L'uomo continuerà a implorare perdono, ma Yaman sarà spietato nei suoi confronti. Quando sfogherà tutto il suo risentimento, Demir dirà a Gaffur che lo avrebbe ucciso se non fosse per Saniye e Uzum. Yaman risparmierà anche la denuncia per tutelare la famiglia di Gaffur e la questione sembrerà essersi risolta in questo modo. Nel frattempo un'altra verità emergerà e riguarderà Behice. Zuleyha e Sevda metteranno insieme le prove per incastrare la zia di Mujgan e questa volta non ci sarà nessuna via d'uscita per la donna. Dopo un lungo inseguimento, Behice si toglierà la vita davanti agli occhi di Demir, poco prima che lui vendicasse con la sua arma la morte di Hunkar.