Damiano Renda si esporrà ad un grande pericolo negli episodi Un posto al sole in onda su Rai tre dal 23 al 27 ottobre. Il poliziotto, infatti, farà la sua finta soffiata al clan e non si renderà conto che Tony, uno degli uomini di Eduardo, ha dei sospetti su di lui. Nel frattempo, Viola si preparerà a dire ad Eugenio di essersi innamorata di Renda mentre Luca sembrerà essere pronto a parlare a Giulia della sua malattia.

Un posto al sole, trame 23-27 ottobre: Manuela vuole dimenticare Niko

Manuela sarà stanca di una vita piatta fatta solo di studio, casa e bambini e prenderà la decisione di voltare pagina dimenticandosi per sempre della storia con Niko.

La giovane, come rivelano gli spoiler Un posto al sole relativi agli episodi in onda dal 23 al 27 ottobre, sembrerà riuscire nel suo intento trascorrendo una splendida notte con Costabile. Sarà davvero così o la sua fissa per Niko, prima o poi, tornerà a fare capolino. Marina, intanto, sarà determinata a portare avanti il suo piano che sembrerà davvero folle, ma di cosa si tratterà?

Nel frattempo, Roberto, grazie a suo figlio Filippo, si renderà conto di essere cambiato molto negli ultimi anni. Poco dopo Filippo si confronterà con Michele e riuscirà a far valere il suo punto di vista sul tono da mantenere con i radioascoltatori. Tuttavia, non sempre è facile gestire il rapporto con il pubblico radiofonico.

Per tale motivo, in poco tempo, i due avranno una nuova accesa discussione circa il modo di gestire il programma radiofonico curato da Saviani.

Un posto al sole, puntate 23-27 ottobre: Damiano in pericolo

Viola, dopo aver attraversato un lungo periodo di crisi, sarà finalmente pronta a rivelare ad Eugenio di essersi innamorata profondamente di Damiano.

Quest'ultimo, intanto, continuerà a collaborare con la procura e farà la finta soffiata al clan esponendosi ad un grave pericolo. Il poliziotto, infatti, non si renderà conto che tra Eduardo e Tony, il suo uomo più fidato, stanno nascendo grandi tensioni e soprattutto che quest'ultimo nutre non pochi sospetti sul suo conto.

Nel frattempo, Luca sarà molto teso, in quanto, si starà preparando a rivelare a Giulia la verità sulla malattia che lo affligge.

Tuttavia, non è detto che il primario riesca nel suo intento. Poco dopo, Otello deciderà di andare ad Indica in modo facendo preoccupare i suoi amici, in particolare Raffaele e Renato che cercheranno un modo per dissuaderlo dal suo proposito.

Roberto teme di perdere Tommaso

Marina, come sappiamo, sarà determinata a portare avanti il suo piano, ma nel corso degli episodi Un posto al sole in onda la prossima settimana, si scontrerà con la volontà di Roberto, il quale temendo di perdere Tommaso, la pregherà di non andare fino in fondo con il suo folle proposito. Nel frattempo, Luca deciderà di scrivere sul suo diario la verità riguardo alla sua malattia ed il timore di perdere per sempre l'amata Giulia sarà più forte di tutto.

Raffaele e Renato, intanto, penseranno ad un piano per evitare che Otello parta da solo in modo e ad un certo punto, si convinceranno di aver trovato il modo giusto per convincerlo a rinunciare al suo obiettivo. Che cosa avranno in mente i due cognati?

Poco dopo, Marina si vedrà costretta ad accettare le condizioni poste da Lara facendo sì che esca nuovamente vittoriosa dalla vicenda. Tuttavia, la Martinelli non sarà ancora a conoscenza di una novità che potrebbe rovinare per sempre i suoi piani. Più tardi, Rossella apprenderà con rammarico che i parenti del fidanzato non prenderanno parte al loro matrimonio mentre Massaro dovrà affrontare le terribili condizioni poste da Bice.